POLITIQUE Ce dimanche soir, Anne Hidalgo a réélue pour six ans à la mairie de Paris, loin devant Rachida Dati (LR) et Agnès Buzyn (LREM) qui ne remporte rien dans la capitale

Municipales 2020: Anne Hidalgo réélue pour un deuxième mandat — 20 Minutes

Anne Hidalgo (PS) a obtenu près de 48 % des voix devant celle de la candidate LR Rachida Dati (35,3 %) et celle de la candidate LREM, Agnès Buzyn (14,5 %).

« Vous avez choisi l’espoir », a lancé émue, Anne Hidalgo, ce dimanche soir sur le parvis de l’Hôtel de Ville, entourée de ses soutiens, proches et fidèles parmi les fidèles.

Elle sera désormais officiellement élue le vendredi 3 juillet à l’occasion d’un vote au Conseil de Paris, avant de se lancer dans un nouveau mandat de six ans.

« Vous avez choisi l’espoir », lance émue, Anne Hidalgo, ce dimanche soir sur le parvis de l’Hôtel de Ville, entourée de ses soutiens, proches et fidèles parmi les fidèles. Le public applaudit et scande « bravo Hidalgo ». Une heure avant dans les salons de la mairie, alors que les premiers chiffres et estimations peinent à tomber, les larges sourires s’affichent déjà sur le visage de ses adjoints : Ian Brossat ou encore Jean-François Martins. A 21 heures, la joie commence à exploser dans les couloirs.

Les résultats à Paris

La liste conduite par la maire sortante, Anne Hidalgo (PS) a obtenu près de 48 % des voix devant celle de la candidate LR Rachida Dati (35,3 %) et celle de la candidate LREM, Agnès Buzyn (14,5 %). Cette dernière battue, perd également dans le 17e arrondissement et reste même à la porte du Conseil de Paris. Anne Hidalgo a tenu à avoir un mot pour ses deux rivales.

« J’espère que nous pourrons travailler ensemble »

« Ce soir, je veux saluer Agnès Buzyn et Rachida Dati, qui ont su mener campagne en défendant leurs convictions. J’espère que nous pourrons travailler ensemble, malgré nos divergences, dans l’intérêt des Parisiennes et des Parisiens », assure-t-elle. Rémi Féraud, président du groupe socialiste au Conseil de Paris, et l’un des hommes-clés de la mandature d’Anne Hidalgo en 2014, savoure le moment en regardant tout le chemin parcouru.

Premier bain de foule pour Anne Hidalgo, réélue pour six ans à la mairie de Paris #Municipales2020 #paris pic.twitter.com/b4exFhxmNv — Romain Lescurieux (@RLescurieux) June 28, 2020

« Je sentais que ce score serait haut ce soir. C’est une belle victoire d’autant qu’elle est très large. On revient de loin. Nous avons travaillé ces dernières années pour remonter la pente sur des dossiers et à faire comprendre la nécessité d’aller plus loin dans l’écologie », sourit-il auprès de 20 Minutes. Et pour cause.

« On a vu la résilience d’Anne Hidalgo »

Forte des résultats du premier tour et de son alliance verte officialisée début juin avec David Belliard, Anne Hidalgo, n’a pas failli et embraye ainsi pour un deuxième mandat. Elle, qui était pourtant en difficulté il y a encore plusieurs mois, lorsque les Marcheurs avaient fait de la capitale une terre de mission, a su garder le cap. « On a vu la résilience d’Anne Hidalgo. Donnée battue il y a un an, elle a mené une campagne sérieuse », se félicitait juste avant le second tour, auprès de 20 Minutes, Jean-Louis Missika, co-directeur de sa campagne. « On revient de loin en matière d’intensité d’Hidalgo bashing. Que ceux qui ces dernières années ont parlé à la place des Parisiens révisent leur jugement et regardent devant plutôt que dans le rétro », reprend Rémi Féraud.

Elle sera désormais officiellement élue le vendredi 3 juillet à l’occasion d’un vote au Conseil de Paris, avant de se lancer dans un nouveau mandat de six ans, qui devrait être, comme elle l’a promis, encore plus « vert » que le précédent dans un contexte toutefois de crise sociale et économique post-covid. Ce mandat sera aussi celui d’un événement historique : les Jeux olympiques 2024.