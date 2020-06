Le dépôt d'un bulletin de vote dans une urne. — Franck Lodi / Sipa

Vous avez dit cocasse ?! Si on vous avait préparé un quiz sur les élections municipales, on aurait sans doute glissé cette hypothèse pour le moins improbable. Le maire sortant Jean-Jacques Sellès (divers droite) a été réélu à Chassieu, ville de l’Est lyonnais de plus de 10.000 habitants, face à Sylvaine Coponat (LR).

Là où le scénario est rarissime, c’est que ce succès s’est joué… à la moyenne d’âge des listes des candidats. En effet, chaque candidat a collecté 1.285 voix, et le code électoral prévoit que dans ce cas de figure, la liste la plus âgée l'emporte.

Une fois le calcul d’âge effectué, c’est donc la liste de Jean-Jacques Sellès qui a été élue. Pas de doute, les grands matchs se jouent bien sur des détails.