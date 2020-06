POLITIQUE Le président des républicains a revendiqué la victoire de son parti dans « plus de la moitié des villes de plus de 9.000 habitants »

Christian Jacob — Olivier Coret/SIPA

Le président du parti Les Républicains Christian Jacob s’est réjoui que son parti ait « renoué avec la victoire » lors des élections municipales, ce dimanche soir à l’issue du second tour. Il a revendiqué la victoire de son parti dans « plus de la moitié des villes de plus de 9.000 habitants », après les « échecs à la présidentielle et aux législatives ». « C’est de bon augure pour les élections sénatoriales, mais aussi départementales et régionales à venir », a-t-il déclaré sur le plateau de France 2.

A propos du Premier ministre Edouard Philippe, réélu maire du Havre, Christian Jacob a tancé : « Il a trahi sa famille politique, il a conduit une politique économique dans la continuité de François Hollande qui nous amène à l’échec ».

« Je ne reconnais pas en Edouard Philippe un Jacques Chirac », a encore taclé Christian Jacob, interrogé sur la possibilité qu’Edouard Philippe quitte de lui-même Matignon au lendemain des élections, une démission en tant que Premier ministre que seul Jacques Chirac avait osé sous la Ve République (en 1976).