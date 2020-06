Pierre Hurmic, le 10 juin 2020, à Bordeaux. — UGO AMEZ/SIPA

Soixante-treize ans que la ville était détenue par la droite. Le résultat de ce deuxième tour des élections municipales à Bordeaux, a accouché d’un véritable séisme ce dimanche soir, même si l’on reparlera longtemps du niveau d’abstention, historique lui aussi.

Pierre Hurmic, à la tête d'une liste EELV soutenue par le PS et le PCF, obtient entre 45,6 et 46,8%. Le maire sortant Nicolas Florian (LR/LREM) est battu d'une courte tête (43,2-44,6%). L'ancien maire de Bordeaux, Alain Juppé, qui avait quitté la mairie début 2019 pour rejoindre le conseil constitutionnel, était venu ce soir soutenir son poulain Nicolas Florian. Il est reparti abbatu.

"J'ai beaucoup de tristesse. Je n'ai rien à dire sur les allaince. Que voulez-vous, c'est la démocratie. Il y a une vague verte partout en France"... Alain #Juppé quitte la mairie de #Bordeaux et confirme la défaite de Nicolas Florian #municipale2020 pic.twitter.com/SqCNhvUt2j — Marion Pignot (@pignot1) June 28, 2020

Avec la ville centre qui tombe entre les mains de Pierre Hurmic et des Verts, c’est toute la métropole qui bascule à gauche. Le groupe majoritaire Communauté d’Avenir (centre et droite), qui détenait 63 sièges, ne devrait plus en détenir que 32, puisque d’autres communes, comme Saint-Médard-en-Jalles, ont basculé à gauche aussi, et qu’Alain Anziani (PS) a été largement réélu à Mérignac. Seule satisfaction pour la droite métropolitaine ce soir, la réélection d’une courte tête de Franck Raynal (LR) à Pessac.

Avec tous ces résultats, le PS devrait détenir 38 sièges à la métropole, et les Verts un peu moins de 30. Il faudra donc encore attendre pour savoir comment les deux partis vont s’entendre désormais.

« Un moment historique pour faire progresser la transition écologique »

« La métropole de Bordeaux bascule ce soir, confirme le maire EELV de Bègles Clément Rosignol-Puech qui a été réélu, avec une majorité écologiste et de gauche. C'est un moment historique pour faire progresser la transition écologique et sociale en matière de transports, nature, énergie... C'est enfin une formidable occasion de mettre en œuvre une nouvelle gouvernance pour sortir de la cogestion, où les maires auront toute leur place. »

A noter aussi que l’extrême-gauche fera son entrée à la mairie de Bordeaux également, puisque Philippe Poutou (NPA) devrait décrocher trois ou quatre sièges avec ses presque 10 % des voix.