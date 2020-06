Anne Vignot, candidate EELV à la mairie de Besançon, en mars dernier. — Alain ROBERT/SIPA

C’est une des premières victoires engrangées par les écologistes ce dimanche. Anne Vignot arrive en tête avec un peu plus de 43 % des voix pour ce second tour des élections municipales à Besançon, devant Ludovic Fagaut (LR), à 41,8 %, et Eric Alauzet (LREM), qui recueillerait un peu plus de 15 % des suffrages.

Dans cette ville de 116.000 habitants, Anne Vignot était arrivée en tête au premier tour, avec 31 % des voix, devant Ludovic Fagaut (23,6 %) et Eric Alauzet (19 %). Elle avait notamment profité de la division au sein de LREM.