Patrick de Carolis a aussi été président de France Télévisions de 2005 à 2010. — GERARD JULIEN / AFP

Le duel s’annonçait serré, il ne l’a pas été. Patrick de Carolis, et sa liste du centre, rassemblant des personnalités de gauche comme de droite, est élu maire d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, avec environ 56 % des voix. L’ancien PDG de France Télévisions remporte ce second tour face à Nicolas Koukas, du parti communiste français, et ancien adjoint du maire sortant Hervé Schiavetti (PCF).

« Les Arlésiennes et les Arlésiens ont souhaité tourner une page historique avec un changement profond et radical. Le maître mot est le rassemblement et tourner la ville vers un avenir économique », s’est félicité le nouveau maire au micro de France 3. « Il y a aussi de jolies défaites. Je n’ai pas à être acide de cette défaite. Demain il y aura un nouveau maire, avec une nouvelle équipe d’opposition », a déclaré Nicolas Koukas après l’annonce des résultats et de sa nette défaite.