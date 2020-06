Maryse Joissains lors de son procès en première instance en 2018 — Pascal Guyot / AFP

Un quatrième mandat pour Maryse Joissains. La maire sortante Les Républicains remporte ce second tour des élections municipales à Aix-en-Provence, dans les Bouches du Rhône, avec environ 43,53 % des suffrages exprimés. Une victoire nette pour celle qui avait été condamnée pour détournement de fonds publics et prise illégale d’intérêts il y a un an. Une revanche, aussi, pour Maryse Joissains, dont la peine d’inéligibilité avait été annulée par la cour de cassation moins d’un mois avant le premier tour.

« J’avoue que j’aurais aimé avoir un peu plus mais je suis extrêmement ravie. C’est une belle victoire face à Anne-Laurence Petel qui a bénéficié des annonces des milliards de la République annoncés par le président. Mais durant cette campagne, j’ai été salie. C’était une campagne de salissure. Je pense que je vais saisir les tribunaux. Il y a des choses que je ne peux pas laisser passer », a-t-elle déclaré.

La députée de La République en marche, Anne-Laurence Petel, arrive finalement seconde avec 32,12 % des suffrages, devant Marc Pena, le candidat du rassemblement de la gauche avec 24,34 %. La République en marche avait fait d’Aix-en-Provence, comme Le Havre, l’un de ses objectifs dans ces élections municipales manquées pour le parti présidentiel.