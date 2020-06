Elections municipales EN DIRECT : L’abstention pourrait atteindre les 60 % d’après les premières estimations…

18h39 : La soirée sera chaude à Marseille

C’est clairement à Marseille que la soirée s’annonce la plus chaude. Et le mode de scrutin par secteur (comme à Paris et Lyon) pourrait aboutir au fait qu’on ne connaisse pas le nom de la ou du futur maire de la ville ce soir. C’est très très serré. Le Printemps marseillais, l’alliance de gauche menée par Michèle Rubirola, peut faire basculer la ville face à la LR Martine Vassal, dauphine de Jean-Claude Gaudin, maire depuis vingt-cinq ans. Mais les clefs de la mairie pourraient être dans les mains du RN, du dissident de droite Bruno Gilles et de la dissidente de gauche Samia Ghali.

On vous conseille de regarder avec attention le secteur de Martine Vassal, bastion de la droite en danger (c’est le 4e secteur, celui des 6e et 8e arrondissements) mais aussi le 6e secteur (11e et 12e arrondissements) actuellement à droite mais une quadrangulaire (Gauche/DVD/LR/RN) et le scandale des procurations frauduleuses éclabousse le maire sortant rend le scrutin incertain.

D’ailleurs au sujet du scandale des procurations, notre journaliste marseillais Jean Saint-Marc m’indique ce qui pourrait être le tube des semaines à venir dans la cité phocéenne.