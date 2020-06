Au fil du temps, la campagne du second tour des élections municipales s’est tendue à Toulouse où selon les derniers sondages, Antoine Maurice, le candidat écologiste de la liste Archipel Citoyen qui a fait l’union de la gauche, est donné vainqueur de peu devant le maire sortant Jean-Luc Moudenc (LR, soutenu par LREM). Vendredi, à deux jours du scrutin, François Piquemal, cinquième sur la liste d’Antoine Maurice, a annoncé avoir porté plainte pour « injures publiques »

Dépôt de plainte. Depuis des semaines M.Moudenc et certains de ses soutiens mènent une campagne délétère contre @archipelTM : injures, attaques adhominem, fake news.Cela suffit! #Toulouse doit être une ville qui lutte contre toutes les discriminations, inclusive et non qui divise pic.twitter.com/4HPDZBMZI8