20h49 : Petit point de contexte (bis)

C’est le dernier débat avant le second tour entre les trois candidates encore en lice. Et on revient de loin ! Mais de très loin ! Plus de cent jours séparent le premier et le second tour. Désormais la crise sociale s’invite dans cette fin de campagne digne d’un marathon rythmée par des rebondissements allant de la sextape à la pandémie. Alors, on y va ! Même si vous n’êtes pas prêts pour ce live on y va quand même, on démarre, car cette campagne doit désormais s’achever.