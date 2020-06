MUNICIPALES Les rédacteurs en chef de six médias locaux à Marseille dénoncent dans une tribune commune l’absence de débat entre les principaux candidats à la mairie

La mairie de Marseille — Gérard Julien / AFP

« Débattre, il n’y a pas débat ​ ! » : les rédacteurs en chef des grands médias marseillais, presse écrite, en ligne, télé et radio, dénoncent mercredi l’absence de débat entre les principaux candidats avant le second tour des municipales.

« À quelques heures d’un second tour décisif pour l’avenir de la seconde ville de France, les citoyennes et citoyens marseillais sont privés d’un débat », écrivent dans une tribune commune les rédacteurs en chefs de la Radio Juive de Marseille, du site d’investigation Marsactu, de France 3 Provence Alpes, des quotidiens La Marseillaise et La Provence ainsi que de la Radio France Bleu Provence.