MUNICIPALES 2020 La candidate du Printemps marseillais du 1er secteur de Marseille, Sophie Camard, annonce avoir déposé plainte contre Martine Vassal pour détournement de fonds publics et utilisation à des fins de campagne des moyens de collectivités

Michèle Rubirola, au centre, entourée de Benoit Payan du PS (à gauche), Jean-Marc Coppola du PCF et Sophie Camard de LFI. — Raphaël Bianchi

Un nouvel épisode judiciaire au feuilleton des élections municipales à Marseille. La candidate du Printemps marseillais dans le 1-7 à Marseille, Sophie Camard, annonce dans un communiqué, avoir déposé plainte ce mercredi contre Martine Vassal par le biais de son avocat, Me Jérôme Karsenti.

« Utilisation à des fins de campagnes de moyens des collectivités »

Ce membre du réseau anticor a saisi le procureur de la République pour des faits de détournement de fonds publics, et d’utilisation à des fins de campagne des moyens des collectivités. La plainte a été déposée à l’encontre de Martine Vassal, candidate Les Républicains, et Sabine Bernasconi, tête de liste LR dans le 1-7, et les « personnes ayant agi pour leur compte dans ce cadre ». L’équipe de Sophie Camard explique avoir documenté ces faits.

« Citons par exemple un live Facebook de Mme Bernasconi dans la mairie du 1er secteur au cours duquel des propos de campagne ont été tenus, la confusion des genres dans la communication des collectivités dont Mme Vassal dirige l’exécutif ou encore l’utilisation des moyens techniques et matériels des collectivités à des fins de campagne (salles, numéro de téléphone…) », avancent-ils.

La campagne municipale à Marseille est marquée par une enquête ouverte par le parquet pour préliminaire pour des soupçons de fraudes aux procurations.