EELV est arrivé en tête du premier tour des élections municipales de Lyon. — LODI Franck/SIPA

Une phrase qui en dit long sur l’ambiance régnant pendant la campagne des élections municipales à Lyon (Rhône). Alors que les équipes de France 5 suivaient les différents candidats, engagés à Lyon pour le second tour, le chef cuisinier Christophe Marguin s’est illustré de façon peu commune.

Candidat aux élections métropolitaines dans la circonscription de Lyon Nord sous la bannière des Républicains (alliés désormais à la team LREM de Gérard Collomb), le restaurateur s’en est pris de façon virulente aux électeurs écologistes, qu’il a traités de « connards ».

« C’est eux qui sont graves »

Une phrase prononcée lors d’une discussion avec Yann Cucherat, tête de liste Ex LREM-LR pour la mairie en visite aux Halles de Lyon, et le président de l’association des commerçants des Halles. Les trois, filmés par les caméras, parlaient de leurs adversaires EELV, arrivés largement en tête du premier tour.

Après l’insulte de @gerardcollomb en mai dernier, hier soir sur @France5tv c’est Christophe Marguin, colistier de @p_blache et soutenu par l’actuel maire de Lyon et @YCUCHERAT qui traite les électeurs écologistes de « connards ». De pire en pire la droite aux #Municipales2020 ! https://t.co/YNbJTN06pn pic.twitter.com/3jImwS3VBc — Paul Boucaud (@BoucaudPaul) June 22, 2020

« Je les écoutais encore il y a deux jours. C’est abrutissant de conneries, avec les propos qu’ils tiennent… Je ne sais pas s’ils se rendent compte », attaquait le président de l’association des commerçants des Halles. Avant que Christophe Marguin en ajoute une couche et s’en prenne cette fois aux électeurs. « Moi, ce n’est pas eux qui me font de la peine. Ceux qui me font de la peine, c’est les connards qui votent pour eux. Parce que c’est eux qui sont graves (…) ».

Une phrase qui n’a pas manqué de faire rapidement réagir les candidats écologistes, outrés par le mépris affiché envers les électeurs. « Cela confirme que l’écologie pour les listes LR/LREM ne compte pas mais n’excuse pas pour autant l’irrespect de nos électrices et électeurs », a par exemple réagi sur Twitter Bruno Bernard, principale tête de liste pour les élections métropolitaines.

les électeurs écologistes traités de "connards"

Ça confirme que l’écologie pour les listes LR/LREM ne compte pas mais n’excuse pas pour autant l’irrespect de nos électrices et électeurs.

Une réaction ⁦⁦@fnb_officiel⁩ et ⁦@YCUCHERAT⁩ ?

https://t.co/UTFTcto0jR — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) June 21, 2020

#Lyon Après que Gérard Collomb ait insulté de conne une maire d'arrondissement, son staff de campagne traite les électeurs écologistes de "connards".

Cela en dit long sur l'esprit de leur campagne.

Faire de la politique, c'est respecter les habitants, quoi qu'ils votent. https://t.co/PjRkykhZ7q — Ensemble l'écologie pour Lyon 4ème 🌻 (@EELVLyon4) June 21, 2020