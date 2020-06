Gael Perdriau, ici le 3 mars à Saint-Etienne, a notamment reçu le soutien de Jean-Louis Borloo durant sa campagne pour sa réélection lors des municipales. — Bony/SIPA

A 11 jours du second tour des élections municipales, Gaël Perdriau a exposé mercredi sa proposition pour traverser au mieux la crise entraînée par la pandémie de Covid-19. Candidat à sa succession à la tête de la mairie de Saint-Etienne, l’élu LR a annoncé pour la métropole de Saint-Etienne un plan de relance économique, écologique et solidaire de 150 millions d’euros.

À l’intérieur de cette enveloppe budgétaire, 70 millions d’euros serviront à « subventionner des projets communaux gelés ou suspendus, pour accélérer leur réalisation afin d’atténuer les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Il attend la réponse officielle du gouvernement pour le projet d’A45

80 millions d'euros seront aussi affectés à des projets relevant de la transition énergétique, de la rénovation urbaine, du développement de l’enseignement supérieur, et de l’accompagnement de jeunes entreprises en matière de recherche et d’innovation. Gaël Perdriau a aussi annoncé « un doublement des moyens de la métropole en matière de lutte contre la précarité » et confirmé son engagement en faveur d’une stabilité de la fiscalité de cette collectivité au cours du prochain mandat.

Si Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, a remis en cause l’un de ses projets majeurs du prochain mandat, l’autoroute entre Saint-Etienne et Lyon (1,2 milliard d’euros d’investissement), Gaël Perdriau a confié mercredi être « toujours dans l’attente d’une réponse officielle du gouvernement concernant l’abandon de l'A45 ».