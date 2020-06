Des affiches municipales à Marseille. — Fabien Dupoux/SIPA

Le premier tour des municipales, maintenu le 15 mars dernier malgré l'épidémie de coronavirus, a enregistré un record d’abstention historique pour ce scrutin local.

Le second tour, qui concerne environ 5.000 villes et 16 millions d’électeurs, pourrait à nouveau être marqué par une participation très faible.

Des mesures ont été votées par le Parlement pour assouplir le système de procuration et rassurer les électeurs, mais leur effet est incertain.

Le second tour aura enfin lieu. Reporté à cause de l’épidémie de coronavirus, le scrutin des municipales est prévu le 28 juin prochain, soit 15 semaines après le premier tour. Après le record historique d'abstention du 15 mars dernier, la participation restera-t-elle très faible ? Baissera-t-elle ? Pour inciter les 16 millions d’électeurs à voter dans les près de 5.000 communes concernées, des mesures spéciales ont été définitivement adoptées mercredi au Sénat. Mais leur impact sur la participation reste incertain.

Avec une participation nationale de 44,66%, le scrutin du 15 mars a marqué un record d’abstention pour les municipales. L’abstention va-t-elle se confirmer le 28 juin ? L’institut de sondage Ifop a interrogé des Français, entre le 9 et le 12 juin, et conclu que moins de quatre électeurs sur dix comptent aller voter. Quant aux électeurs qui prévoient de s’abstenir, ils sont environ 40 % à justifier ce choix, en partie ou exclusivement, par les risques liés au coronavirus.

Une abstention qui devrait se maintenir, voire s’accentuer

« Jamais des enquêtes d’opinion n’ont su prévoir précisément le taux de participation », nuance Jean Chiche, chercheur au Cevipof. Dans une enquête de l'Ifop parue le 13 mars, 58 % des sondés disaient qu’ils iraient voter, plus de dix points au-dessus du taux de participation finalement enregistré. « Le premier tour a montré qu’en deux jours, le contexte sanitaire peut changer et faire évoluer les intentions des électeurs », abonde Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. « D’ici au 28 juin, une information sur la situation à Pékin peut créer des inquiétudes et démobiliser l’électorat ».

On peut malgré tout s’attendre à une abstention élevée le 28 juin, estiment ces chercheurs. Dans les communes où un second tour est nécessaire pour renouveler l’équipe municipale, la participation était déjà inférieure à la moyenne nationale le 15 mars, avec un taux de 41,8 %. « Dans les métropoles, l’abstention est traditionnellement plus élevée, notamment car il y a plus d’électeurs jeunes », analyse Céline Braconnier. « On peut s’attendre à une abstention a minima aussi élevée qu’au premier tour, voire un peu plus élevée ».

Remobilisation ou désintérêt ?

Certains facteurs sont toutefois susceptibles de remobiliser des électeurs. « Il y a toujours une progression de participation entre le premier et le second tour dans les communes avec un ballottage serré, comme c’est le cas à Toulouse ou Lyon », note Jean Chiche. Le contexte social national peut également peser, alors que les manifestations se sont multipliées contre le racisme ou pour demander des moyens pour l’hôpital. « Cela peut provoquer un effet d’entraînement », dit la spécialiste de l’abstention.

La crise du coronavirus a aussi rebattu les cartes d’une campagne qui s’est exceptionnellement étiré dans le temps, notamment avec des alliances. « Ces fusions, ces tractations entre partis, pas toujours compréhensibles pour les électeurs peu politisés, peuvent démobiliser en accentuant le sentiment d’élus déconnectés du quotidien », estime Céline Braconnier.

Double procuration et mesures sanitaires

Pour encourager la participation, des mesures ont définitivement été adoptées mercredi au Sénat. Pour la première fois, il sera possible pour un électeur de voter pour deux autres habitants de sa commune. Les personnes âgées ou malades, ainsi que celle dans l’incapacité de se déplacer pour aller établir leur procuration pourront envoyer une tierce personne ou obtenir un rendez-vous à domicile.

« Cela peut rassurer ceux qui ont peur d’aller voter, et on espère que cela va renforcer la participation », explique Sacha Houlié, député LREM de la Vienne et membre de la commission mixte paritaire qui a travaillé sur ces propositions. Il faut « marteler qu’il y a une élection le 28 juin », a déclaré mardi le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, devant les députés. Le port du masque sera obligatoire dans les bureaux de vote, qui seront également équipés en matériel de protection.

Des effets marginaux ?

Ces mesures ne sont pas de nature à amplifier fortement la participation selon les chercheurs. « Elles sont peu tardives », juge Jean Chiche. « Les gens peuvent aussi se méfier de la récupération politique en matière de procuration, notamment à cause de ce qui se passe à Marseille ». Les procurations peuvent en tout cas intéresser « l’électorat plus âgé et les urbains qui votent dans leur résidence secondaire ».

Deux options n’ont pas été retenues par les parlementaires : le vote par correspondance et la possibilité de voter par procuration pour un habitant inscrit dans une autre commune. « Il aurait fallu un registre électoral unique, construit par l’Insee, or ce fichier n’est pas encore opérationnel », explique Sacha Houlié. Quant au vote par correspondance, « des soupçons de fraude peuvent peser sur ce dispositif, par ailleurs assez coûteux, de l’ordre de 81 millions d’euros », poursuit le parlementaire.

En tout cas, la date du scrutin, à l’orée des vacances estivales, ne devrait pas peser, selon Jean Chiche. « Lors des votes prévus un week-end de pont, ou à la veille de vacances scolaires, on n’observe pas d’impact majeur sur la participation. »