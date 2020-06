INTERVIEW Avant le second tour des municipales le 28 juin, « 20 Minutes » interroge les candidats encore en lice. Philippe Saurel (DVG) défend son bilan et présente ses projets pour Montpellier

Philippe Saurel (DVG) est candidat à sa réélection à Montpellier. — A. Robert / Sipa

Après le premier tour des élections municipales le 15 mars, il reste trois candidats à la mairie de Montpellier : Philippe Saurel (DVG), Michaël Delafosse (PS) et Mohed Altrad (DIV).

Arrivé en première position avec seulement 19,11 % des suffrages exprimés, Philippe Saurel a bénéficié de trois mois pour trouver une dynamique électorale. Sa liste est strictement identique à celle du premier tour.

« J’applique le manifeste de Montpellier, on essaie d’adapter la ville au changement climatique. C’est notre grille de lecture pour l’ensemble des nouveaux projets », explique le maire, qui avait été invité à l’ONU pour présenter ce texte il y a moins d’un an.

Vous avez basculé en tête au premier tour, mais avec 19 %. Un score faible, pour un maire sortant. Vous vous y attendiez ?

Il y avait 14 listes, et je n’ai pas fait campagne. Et je vous rappelle que je n’ai pas de parti politique. Le jugement sur Montpellier ne doit l’être sur les mêmes bases qu’ailleurs. Nous sommes la seule équipe sans parti politique. Par exemple, on me dit que je n’ai pas fait d’alliance… Mais l’alliance, c’est au premier tour que je l’ai faite. Je coagule dans la même liste des gens avec des cultures différentes, venant en grande partie de la société civile. En 2014, on m’a dit que je ne tiendrai pas six mois. Nous avons tenu plus de six ans. Et nous avons fait ce que nous avons dit.

Vous étiez, lors d’une partie de votre mandat, derrière Emmanuel Macron.

Pour les présidentielles !

Aujourd’hui, beaucoup moins…

Quand LREM est devenu un parti ! LREM était un mouvement citoyen pendant la campagne des présidentielles. Puis, il s’est transformé en parti politique. Dès que l’on rentre dans la problématique des partis, alors c’est comme au PS, comme aux Républicains, avec des commissions d’investiture, d’exclusion. Et ça, les Français n’en veulent plus. Nous ne sommes pas un parti politique. J’ai d’ailleurs demandé à Patricia Mirallès [députée de l’Hérault, 8e sur sa liste] de se mettre en dehors de LREM. Ce qu’elle a fait.

Pendant la crise du Covid-19, on vous a souvent vu prendre le contre-pied du gouvernement.

Quand on aide Montpellier, je remercie. Quand on tape sur Montpellier, je défends Montpellier.

Il y a quelques jours, vous avez écarté le groupe Frey d’Ode à la mer, un projet de centre commercial prévu à l’est de la métropole. Pourquoi maintenant ?

Ode à la mer reste un projet de 250 hectares. Nous avons arrêté le projet Frey, un projet commercial de 13 ha, dont la première délibération date de 2011. Depuis janvier, je ne cesse de dire qu’il faudra le passer au travers du filtre du Manifeste de Montpellier [une série d’engagements « écologistes et humanistes » présentés en juillet 2019], comme tous les nouveaux projets. Nous avons prévu d’arrêter la construction et l’extension des centres commerciaux périphériques. Il y avait une clause de revoyure du contrat avec Frey, au mois de juin. Mais je vous rappelle qu’Ode à la mer, ce n’est pas de moi, c’est Jean-Pierre Moure [ancien président socialiste de la métropole] ! D’ailleurs, je m’étais abstenu lors du vote à l’époque. Quant aux commerçants du Fenouillet, qui sont en zone rouge, il faut, au cas par cas, arriver à les repositionner, ici, à côté, ou ailleurs.

Dans le centre-ville, vous aviez annoncé un projet de requalification de la Comédie et de l’esplanade. Un projet à 100 millions d’euros. Est-il toujours d’actualité ?

J’ai tenu ce projet à l’écart de la campagne des municipales. Car il n’y a pas eu de véritable concertation encore. Je ne touche pas à la Comédie sans une immense concertation avec les Montpelliérains. C’est là que les habitants se sont rencontrés, se sont séparés, se sont embrassés. Mais en revanche, j’en ai fixé les orientations. Il faut traiter le sol de la Comédie, très glissant, surtout quand il pleut. Reconfigurer l’esplanade, pour traiter la connexion avec le Corum. Réhabiliter la dalle du Triangle est obsolète. Que ces trois grandes places publiques aient besoin d’une restauration au même moment, c’est une chance de donner une cohérence à la ville.

Dans le centre-ville, il y a par ailleurs un véritable sentiment d’insécurité…

J’ai regardé les statistiques… Je veux bien que l’on fasse de Montpellier la place forte de l’insécurité, mais c’est injuste !

Les plaintes, ce n’est pas systématique.

J’ai vu des classements où Nantes, Toulouse, Paris, Marseille… sont largement devant Montpellier. Je ne dis pas qu’il n’y a pas d'insécurité. Je dis qu’il faut être juste dans nos jugements. On peut faire beaucoup pour la sécurité avec l’urbanisme. Un exemple : la sortie du lycée Joffre, la passerelle Auguste-Comte, le square. Un lieu qui n’est pas sûr, un lieu de deal, qui est difficile à surveiller car les arbres ont grossi. Si vous ne gardez que la canopée des arbres, vous avez une vision comme au début du siècle, et l’espace est libéré. Autre exemple : les gros blocs de béton anti-intrusion, sur la Comédie. On ne peut pas laisser ça là. Mais il faut trouver une idée pour empêcher les intrusions des véhicules. Il faut travailler sur l’éclairage, les caméras, supprimer les zones d’ombre. Après, il faut plus de policiers municipaux, un commissariat en centre-ville. Et des policiers nationaux. J’en ai obtenu 30 nouveaux. C’est bien, mais la ville gagne 4.000 à 5.000 habitants tous les ans. Donc, ça ne suffit pas.

Un autre reproche récurrent, c’est la saleté de Montpellier.

Mais la ville a été très, très propre pendant le confinement ! Il faut taper sur les incivilités. Les encombrants que les gens laissent dans les rues, c’est invraisemblable !

Vous n’avez pas augmenté les taux d’imposition pendant votre mandat et désormais, vous promettez de baisser la fiscalité sur l’ensemble du mandat. Est-ce réalisable ?

Nous pouvons agir sur le foncier bâti, et le foncier non-bâti. Diminuer légèrement les taux. Pour les agriculteurs bio ou en conversion, à qui nous allons proposer les terres que nous possédons à la frange de la ville, nous pouvons les exonérer de foncier non-bâti.

Concernant le vélo, il vous a d’abord été reproché votre inaction. Aujourd’hui, vous avez installé plusieurs pistes cyclables provisoires. Etes-vous sincère quand vous les inaugurez ?

L’avantage d’une liste citoyenne, divers gauche, écologiste, c’est qu’elle s’adapte aux besoins de la ville. Nous ne sommes pas dogmatiques. Si on nous prouve qu’il y a des choses qui marchent pour la ville, pourquoi ne le ferais-je pas ? L’avenue de Toulouse a été faite avant le premier tour. On ne peut pas dire que c’était une mesure électoraliste ! Il faut savoir ce que l’on veut : j’applique le Manifeste de Montpellier, on essaie d’adapter la ville au changement climatique. Sinon, c’est du vol, ce manifeste ! 90 % des pistes temporaires fonctionnent. Nous allons mettre une commission en place, dès maintenant, pour réfléchir aux endroits où ça bloque.

Ces pistes cyclables temporaires, c’est un enfer pour les automobilistes !

Pourquoi, c’est l’enfer ? Parce que beaucoup d’automobilistes utilisent Montpellier comme voie de transit. Il faut faire les contournements. Mais les automobilistes sont malins et trouvent des solutions. Ils se répartissent au niveau des horaires. Et puis certains vont un peu plus marcher, un peu plus prendre le vélo, un peu plus covoiturer.

On vous a beaucoup accusé de « greenwashing » ces derniers mois. Vous êtes foncièrement écologiste, ou c’est parce que c’est dans l’air du temps ?

La seule liste qui porte le terme d’écologiste depuis 2014, c’est la mienne. Je l’ai écrit, et je le mets en place, progressivement. Quand on réserve les deux tiers de l’espace métropolitain pour l'environnement, que je supprime 200 hectares de constructions à Montpellier, personne ne me tresse de louanges…

Vous êtes favorable à une sixième ligne du tramway ?

Bien sûr, elle est inscrite dans le programme. C’est une prolongation de la ligne 1, qui va jusqu’au Zénith-Sud. Cela permet de desservir le cimetière Saint-Etienne, le Zénith-Sud, le skate-park, Grammont et une partie du Millénaire. Et gagner douze minutes de trajet depuis la gare Saint-Roch à la gare Sud de France.

Votre mandat a été marqué par des tensions avec des maires de la métropole, le département et la région. Si vous êtes élu, le mandat qui arrive sera-t-il celui de l’apaisement ?

Il y a quelques combats politiques, oui. Comme quand on gouverne la septième ville de France. Ni plus, ni moins. Certains ont eu l’outrecuidance d’expliquer que Georges Frêche était consensuel. Je vous rappelle qu’il était fâché avec la région, avec le département. Il a fait sortir de l’agglomération toutes les villes dont on aurait besoin aujourd’hui. Palavas-les-Flots, Mauguio, Saint-Aunès, Teyran… Moi, je n’ai fait sortir personne. J’ai signé le plan Etat-Région. J’ai signé les accords avec le département pour le transfert des compétences. Et on a commencé le contournement Ouest. Alors oui, quand on attaque Montpellier, je défends Montpellier.

Ces inimitiés vous ont conduit à une mise en examen, pour diffamation…

Pour diffamation, oui. En diffamation, la mise en examen est automatique. Être mis en examen pour diffamation, ce n’est ni avoir volé, ni avoir commis des exactions. Personne ne peut me reprocher, à moi, d’avoir mis les mains dans la confiture ! Et personne ne peut me reprocher de ne pas aimer Montpellier, de ne pas connaître Montpellier.

La dernière plainte provient de Cyril Meunier, le maire de Lattes, sur les masques distribués par la métropole.

Pendant la crise, les maires ont autorisation à agir, avec l’accord du préfet. Cela s’appelle les ordonnances. Il faut agir vite. Un certain nombre de circuits courts sont favorisés. Mettre en concurrence une procédure de mise en concurrence de cette nature, pendant la crise… Mais les gens mourraient dans la rue ! C’est quoi, cette façon d’être ? Je ne veux pas polémiquer. Les masques ont été distribués, les gens ravis. Montpellier s’en est sorti avec un minimum de dégâts, grâce à la mise en place du couvre-feu au respect du confinement. Je remercie les Montpelliérains et les soignants.