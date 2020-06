Catherine Trautmann, candidate PS municipales 2020. Strasbourg le 16 juin 2020. — G. Varela / 20 Minutes

Après le premier tour des élections municipales le 15 mars, il reste trois candidats à la mairie de Strasbourg de votre ville : Jeanne Barseghian (EELV), Alain Fontanel (LREM) qui a fait alliance avec Jean-Philippe Vetter (LR) et Catherine Trautmann (PS)

Arrivée en troisième position avec 19,77 % des suffrages exprimés, la socialiste Catherine Trautmann n’était pas attendue à pareille fête. Surtout que l’ancienne ministre de la Culture (1997-2000) n’était pas tête de liste au début de la campagne…

« Il faut ouvrir une nouvelle période. C’est celle des métamorphoses. Il y a beaucoup de changements à opérer », estime la candidate socialiste, avant de l’assurer, « ce mandat sera différent » de ses précédents.

Un fauteuil rouge, évidemment. Une petite demi-heure de retard, prévisible. Une légère odeur du restaurant libanais voisin, inattendu. Pendant près de trois quarts d’heure, Catherine Trautmann s’est confiée sur son retour au tout premier plan à Strasbourg. A 69 ans, l’ancienne maire de la ville et ministre de la culture (1997-2000) n’a rien perdu de son appétit politique.

Début février, vous étiez en retrait sur la liste de Mathieu Cahn. Six mois plus tard, vous voilà au deuxième tour des élections municipales à Strasbourg. C’est assez fou, non ?

Pour vous dire la vérité, je n’ai pas vraiment eu le temps de me poser la question. Tout s’est passé extrêmement vite. Mais en politique et dans une campagne pour les municipales, je suis toujours dans un état d’esprit où tout peut arriver. Une fois que j’ai décidé de remplacer Mathieu Cahn ( qui s'est retiré après des révélations sur sa vie privée), c’est jusqu’au bout et avec la perspective de gagner.

Avant une éventuelle victoire, il y a eu ce premier tour, où vous avez réuni 19,77 % des suffrages exprimés. Que pensez-vous de ce score ?

Je suis venue sur cette liste car je savais que j’apportais quelque chose et que je bénéficiais d’une notoriété et d’une popularité réelle. Les gens reconnaissent ce que j’ai fait dans cette ville. Mais j’ai quand même été surprise de voir que c’était dans cette proportion. Il fallait redonner des couleurs à la gauche et c’est ce que j’ai fait. On parle de remontada ! Ceux qui pensaient que j’étais out et que je devais prendre une retraite anticipée ont été surpris.

Pendant l’entre-deux-tours, il a longtemps été question d’une alliance avec la liste menée par l’écologiste Jeanne Barseghian. Avant que le rapprochement échoue. Avez-vous des regrets ?

C’est toujours un regret quand on ne peut pas s’allier. En 2008, quand nous avons repris la mairie, on avait corédigé un projet pendant cinq ou six nuits. Là, j’ai bien perçu qu’il n’y avait pas le même entrain. Nos partenaires ont pensé qu’ils pouvaient gagner seuls dans une quadrangulaire. Tout ça a abouti à une faute politique car ça a donné le temps à nos adversaires de se mettre d’accord.

Justement, que pensez-vous de cette fusion entre Alain Fontanel (LREM) et Jean-Philippe Vetter (LR) ?

C’est un arrangement pour des postes. Ce qu’a fait Alain Fontanel me pose problème car il avait dit qu’il ne le ferait jamais. Il faut vraiment s’asseoir sur ses convictions pour conduire une liste comme ça. Moi, je suis au milieu de l’échiquier politique parce que je n’ai jamais méprisé ni travaillé autrement que pour tous les Strasbourgeois.

Vous ne seriez pas plutôt à gauche de l’échiquier politique, comme le Parti Socialiste où vous êtes encartée ?

Mais moi, je suis au-dessus des partis. Aujourd’hui, je ne suis pas tributaire du PS. J’ai dit à mon leader de parti (Olivier Faure) de me laisser procéder en toute autonomie dans l’organisation de cette campagne municipale. J’ai une véritable liberté et en même temps, tout le monde sait où je suis. Il n’y a pas d’ambiguïté sur la continuité de mon parcours, la fidélité à mes idées et à Strasbourg.

Quelles seront vos trois priorités si vous êtes maire ?

La première, c’est organiser la rentrée pour les enfants car je mesure le degré de stress des parents et des élèves. La deuxième, ce sera l’emploi pour les jeunes. Je veux créer une plate-forme pour les stages car beaucoup n’ont pas les réseaux et n’auront jamais d’apprentissage. Le logement sera aussi une priorité. On a une situation où beaucoup d’habitants de logements sociaux se plaignent car ils ne peuvent pas en changer. Il faut qu’on reprenne la ville dans son organisation à portée de marche à pied. Je souhaite aussi faire un audit de tout le transport public et revoir le schéma de circulation.

La sécurité ne fait pas partie de vos priorités ?

Si, j’allais y venir. J’augmenterai les effectifs de la police municipale et j’aimerais avoir une brigade de la circulation pour pouvoir contrôler les camions qui se baladent un peu partout et posent problème. La sécurité, ce sera aussi une brigade montée et c’est un travail sur l’aménagement de l’espace public par rapport aux conflits piétons-cyclistes. Il faudrait notamment une ceinture rapide de l’ellipse insulaire pour les vélos, de manière à éviter les traversées en pleines zones piétonnes. Et je n’oublie pas non plus les problèmes de drogue dans certains quartiers. J’ai déjà travaillé là-dessus. Je m’en occuperai.

Qu’a changé la crise sanitaire dans votre programme ?

J’ai déjà évoqué cette crise économique et sociale. Le confinement a posé des problèmes multiples, en termes de logement notamment. Le Covid-19 oblige à une vision plus complète et plus systématique de l’organisation de la ville.

Catherine Trautmann, candidate PS municipales 2020. Strasbourg le 16 juin 2020. - G. Varela / 20 Minutes

Pour en revenir à un éventuel mandat, savez-vous qui sera votre premier adjoint et qui proposerez-vous à la tête de l’eurométropole ?

Non. Chez nous, on ne distribue pas les postes avant. On gagne d’abord et on discute après.

En quoi le prochain mandat de Catherine Trautmann sera différent des précédents (1989-1977 puis 2000-2001) ?

Ce que j’ai fait au début a été assez révolutionnaire, comme le tram et la piétonnisation de nombreuses zones, mais il faut ouvrir une nouvelle période. C’est celle des métamorphoses. Il y a beaucoup de changements à opérer, comme au niveau de l’alimentation avec l’agroécologie par exemple. Ce mandat sera différent, on va changer les références.