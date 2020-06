A 19 ans, Yannick Moretton travaille à temps partiel dans un Ehpad de Haute-Savoie. — Alain Adlouni

Plus jeune candidat des élections municipales en Haute-Savoie, Yannick Moretton (19 ans) a créé la surprise en récoltant 31,3 % des voix au premier tour à Etrembières.

Ce salarié à temps partiel dans un Ehpad confie à 20 Minutes son « rêve » de se retrouver maire, le 28 juin, dans sa commune de toujours.

« A 19 ans, ça ne me serait pas venu à l’esprit un instant d’envisager me lancer en politique. » Nadège Stanisiere (42 ans) est admirative de la détermination de sa tête de liste Yannick Moretton, classé second au premier tour des élections municipales en mars à Etrembières, avec 31,3 % des voix. Cette commune d’environ 2.500 habitants, située au sud d’Annemasse, est devenue une curiosité avec la présence du plus jeune candidat haut-savoyard.

« C’est vrai que je n’ai pas la vie d’un jeune, sourit Yannick Moretton. Quand je vois que mes amis font très souvent la fête, j’ai personnellement fait une croix là-dessus et je construis ma vie autrement. » A savoir en jonglant depuis un an entre un emploi à temps partiel dans un Ehpad de Collonges-sous-Salève et « le rêve » de conquérir sa commune de toujours.

« Je n’avais pas de réseau mais plein d’utopies »

Yannick Moretton estime que son engagement politique est né dans « le harcèlement subi » au collège. « Cette période difficile m’a forgé une personnalité et m’a incité à m’élever contre les injustices », résume celui qui vit chez ses parents à Etrembières. Deux semaines après avoir obtenu un bac professionnel en service et aide à la personne, il se lance donc dans cet étonnant projet en juillet 2019.

« Je ne savais pas comment m’y prendre, je ne sortais pas de Sciences Po et je n’avais pas le moindre réseau. Mais j’étais plein d’utopies et j’ai décidé de ne pas partir en vacances cet été-là pour écrire une lettre à chaque foyer d’Etrembières afin de présenter ma candidature. » Une démarche spontanée qui ne lui vaut au départ que deux réponses de retraités intrigués. « Au départ, aucun autre candidat ne pensait que je pourrais monter une liste un jour, j’étais vu comme le rigolo de service », confie Yannick Moretton, qui assiste alors à plusieurs conseils municipaux pour mieux cerner les enjeux de cette petite ville.

Yannick Moretton pose ici avec toute sa liste Etrembières Avenir. - Alain Adlouni

« Ça n’était pas évident pour un jeune comme moi de convaincre des habitants »

Une réunion avec quatre soutiens en septembre constitue la première étape de sa liste sans étiquette, Etrembières Avenir. Il enchaîne peu à peu les rencontres pour monter son projet : « Ça ressemblait à des entretiens d’embauche et ça n’était pas évident pour un jeune comme moi de convaincre des habitants de me rejoindre. » Il parvient tout de même à atteindre le nombre fatidique de 18 membres, dont seulement deux personnes de moins de 26 ans.

« On a fusionné jeunesse et expérience pour apporter une nouvelle vision, sans la moindre personne de l’ancienne mairie, indique-t-il. Je sais qu’il y a des jeunes maires en France mais ils n’ont pas eu à affronter deux autres listes, et ce dans une commune aussi peuplée qu’Etrembières. »

« Je vis cette campagne comme une campagne présidentielle »

Parmi ses propositions fortes, Yannick Moretton souhaite la mise en place d’un conseil municipal des jeunes, de services d’aide sur le plan administratif, d’un cabinet médical de téléconsultation, et la construction d’un premier gymnase afin de « dynamiser la commune en activités, associations et sports ». Très présent sur Facebook, le jeune candidat n’hésite pas à se filmer pour se plaindre notamment du climat de campagne d’entre-deux tours à Etrembières.

« Certaines personnes sont complètement en roue libre et essaient de nous déstabiliser. Pour moi, il s’agit d’une grande campagne électorale, je la vis comme une campagne présidentielle. C’est mon rêve d’être maire ici et d’aider les habitants. Il n’y a jamais eu de troisième liste ni de si jeune candidat à Etrembières donc quoi qu’il arrive le 28 juin, on aura marqué l’histoire de cette commune pour toujours. » Yannick Moretton aura ensuite tout le temps d’envisager se consacrer à d’autres enjeux. « Je souhaite dédier ma vie à la politique locale avant d’aspirer à le faire au niveau national. J’ai envie de révolutionner le monde de la politique en créant moi-même un jour un parti. »