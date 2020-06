MUNICIPALES 2020 Les enquêteurs de la police judiciaire ont perquisitionné le domicile de deux candidates LR, Géraldine Lapalus et Monique Devouge, soupçonnés d’avoir proposé des procurations non conformes pour les municipales

Plusieurs perquisitions ont eu lieu dans le camp LR à Marseille. — CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Les domiciles de deux candidates Les Républicains de Marseille soupçonnées d’avoir proposé à des électeurs des procurations non conformes​ pour le deuxième tour des municipales ont été perquisitionnés lundi, a-t-on appris de source policière.

« Les domiciles de Mmes Lapalus et Devouge ont fait l’objet d’une perquisition », a précisé à l’AFP cette même source, confirmant une information de La Provence. « L’enquête continue, on fait des vérifications de tous les côtés, sur le premier tour aussi », a ajouté la source policière.

Police judiciaire

Géraldine Lapalus, actrice de la série Camping Paradis et candidate sur la liste de Martine Vassal dans les 6e et 8e arrondissements, et Monique Devouge, adjointe à la mairie du 11e-12e arrondissements et candidate dans ce secteur, sont apparues dans des reportages de France 2 et de Marianne révélant cette pratique de « procurations simplifiées » contraires à la loi.

D’après La Provence, les téléphones et ordinateurs de ces candidates ont été saisis par la brigade financière de la police judiciaire de Marseille, qui enquête sur cette affaire. Les enquêteurs cherchent à caractériser de possibles « manœuvres frauduleuses tendant à l’exercice irrégulier de votes par procuration » ainsi que des « faux et usages de faux », selon Dominique Laurens, procureure de Marseille.

Samedi, le local de campagne de Martine Vassal, présidente LR de la métropole et du département, a été perquisitionné, ainsi que la permanence de Julien Ravier, maire LR dans le 11-12e et tête de liste.