POLITIQUE Alors que les tractations se poursuivent entre Antoine Maurice (Archipel) et Nadia Pellefigue (Une-PS), un sondage donne la gauche unie gagnante face au maire sortant Jean-Luc Moudenc (LR)

Antoine Maurice (Archipel Citoyen, en haut) et Nadia Pellefigue (PS, PCF, PRG, en bas) et Jean-Luc Moudenc (LR, soutenu npar LREM, à droite). — Montage 20 Minutes

Après le premier tour des municipales, deux candidats de gauche sont toujours en lice face au maire sortant, Jean-Luc Moudenc (LR) : l’écologiste Antoine Maurice (27,56 %) et la socialiste Nadia Pellefigue (18,53 %).

Les tractations entre les deux candidats de la gauche n’ont toujours pas abouti alors que le dépôt de liste doit avoir lieu au plus tard mardi.

Selon un sondage Ifop commandité par Archipel citoyen, une liste d’union de la gauche arriverait en tête avec 52 % des voix face à Jean-Luc Moudenc.

Mardi, les dés seront jetés et l’on saura si le second tour du scrutin verra le maire sortant de Toulouse, Jean-Luc Moudenc (LR), opposé à un seul candidat ou à deux challengers de gauche. En attendant, du côté des équipes d' Antoine Maurice (Archipel-EELV-LFI) et de Nadia Pellefigue (Une -PS-PRG-PC), les tractations vont bon train depuis quelques jours, sans pour autant aboutir.

Jeudi soir, elles étaient à nouveau réunies pour discuter programme, mais aussi gouvernance : la candidate socialiste, qui a obtenu 18,53 % des voix le 15 mars, a proposé à la tête de liste écologiste (27,56 %) un ticket où il serait maire et elle présidente de la métropole. Lui défend « une gouvernance fondée sur la proportion des résultats du premier tour ».

Il a donc décliné son offre. En attendant de trouver un point de convergence, la tête de liste d’Archipel Citoyen peut compter sur l’appui de l’ancien maire de Toulouse, Pierre Cohen qui a obtenu 5,66 %. Mais aussi depuis ce vendredi sur les résultats d’un sondage commandité par sa liste auprès d’Ifop.

Réalisée du 22 au 25 mai auprès de 705 personnes, cette étude des intentions de vote le donne gagnant au second tour face à Jean-Luc Moudenc avec 52 % des suffrages exprimés s’il est à la tête d’une liste d’union. Si Nadia Pellefigue maintient sa candidature, Jean-Luc Moudenc serait alors réélu avec 44 % des voix, Antoine Maurice obtiendrait 39 % et Nadia Pellefigue 17 %.

Ping-Pong

Pour Archipel, la balle est donc aujourd’hui dans le camp de Nadia Pellefigue. Mais dans l’entourage de la candidate de Une, « c’est celui qui est en tête qui a la responsabilité de l’union. S’ils veulent gagner il faut tout faire pour », insiste-t-on, précisant qu’un ticket Maurice-Pellefigue permettrait un report des voix plus facile « parce qu’il ne faut pas croire que l’électorat Pellefigue va se reporter comma ça ».

Le Parti socialiste pousserait les troupes de Nadia Pellefigue à l’union pour reconquérir le Capitole, six ans après l’avoir perdu. Si aucun nouveau rendez-vous n’est encore fixé entre les deux candidats, le week-end ne devrait pas être de tout repos pour la gauche toulousaine.