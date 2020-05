Le 15 mars, Pierre Mardegan, le candidat soutenu par LREM à Montauban, réunissait 10,87 % des voix lors du premier tour de scrutin, loin derrière la maire sortante LR, Brigitte Barèges (46,28 %) et le candidat de l’union de la gauche, Arnaud Hilion (29,28 %).

Dans un message posté sur sa page Facebook, celui qui est aussi patron des urgences de la cité d’Ingres, a indiqué qu’il se retirait « après avoir envisagé plusieurs pistes d’union », se refusant à des « alliances contre-nature comme on a pu l’observer par le passé à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne ».

Dans son message, il regrette que les électeurs aient « choisi le mode bipolaire ancien » et se refuse à donner une consigne de vote, les Montalbanais devant « rester libres de leurs choix ».

À Montauban maintenant les choses sont claires.

Il y a une alternative écologique et sociale avec l'équipe jeune et dynamique autour d' @ArnaudHilion face aux pratiques du passé et le passif de Brigitte Barèges !@PourMontauban #Municipales2020 #ArnaudHilion #écologie #solidarité pic.twitter.com/orc0uHtQc5