Gérard Collomb a annoncé ce jeudi son alliance avec le candidat LR François-Noël Buffet pour la stratégique présidence de la métropole. — AFP

Le patron de La République en marche Stanislas Guerini a estimé ce jeudi que le maire de Lyon Gérard Collomb avait « franchi une ligne rouge » en s’alliant avec les Républicains en vue du second tour des municipales et métropolitaines à Lyon.

« En choisissant de s’allier avec Les Républicains avec la bénédiction (du président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes) Laurent Wauquiez plutôt que d’œuvrer au rassemblement de notre famille politique, Gérard Collomb franchit une ligne rouge. Je ne peux cautionner un tel accord politique », a tonné le délégué général de LREM dans un communiqué.

Un examen de la désinvestiture de Yann Cucherat

Stanislas Guerini faisait manifestement référence à la lutte fratricide qui a opposé ces derniers mois Gérard Collomb à son ancien adjoint David Kimelfeld qui explique en partie son mauvais score du premier tour des élections.

L'ancien ministre de l'Intérieur a annoncé ce jeudi une alliance avec la droite, qui le voit s’effacer derrière le candidat LR François-Noël Buffet pour la stratégique présidence de la métropole, centre du pouvoir lyonnais. Pour la mairie, c’est son poulain Yann Cucherat qui sera le candidat de la nouvelle alliance après le retrait du LR Étienne Blanc comme tête de liste.

« Je prends acte du retrait de Gérard Collomb de l’élection à la métropole et demande à la Commission nationale d’investiture de se réunir le plus rapidement possible afin que soit examinée la désinvestiture de Yann Cucherat à Lyon. Je l’affirme clairement : nos valeurs seront toujours plus importantes que quelques sièges dans un conseil municipal. Nous ne les troquerons jamais contre un mandat », a ajouté Stanislas Guerini.

Une déconvenue au premier tour

« La République en marche s’est construite sur le dépassement des clivages qui ont paralysé la vie politique française depuis des décennies (…) Mais ce dépassement s’est toujours établi sur la base d’un socle de valeurs partagées et indiscutables », a ajouté Stanislas Guerini.

Favori des sondages pour conquérir la métropole, le baron investi par LREM avait subi une grande déconvenue le 15 mars, ses listes étant devancées par celles de Bruno Bernard (EELV), François-Noël Buffet ou David Kimelfeld, ses trois principaux concurrents dans les 14 circonscriptions du scrutin.

Maire de Lyon de 2001 jusqu’à son départ pour le ministère de l’intérieur, Gérard Collomb avait récupéré les clefs de l’hôtel de ville à son retour en 2018. Mais il avait dû se résigner à laisser en place son successeur à la métropole, David Kimelfeld.