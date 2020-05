Le conseil municipal de Gradignan va se tenir en plein air ce lundi. — Ville de Gradignan

Le conseil municipal de Gradignan se tient dans les jardins de la mairie ce lundi.

Pour Michel Labardin, l’édile, ils offrent « une meilleure sécurité sanitaire et plus de visibilité » pour le public en plein air.

Depuis une semaine, Michel Labardin regarde la météo quatre fois par jour. Il faut dire que celui qui a été réélu au premier tour (72 %) maire de Gradignan, près de Bordeaux en Gironde, ne voulait pas que son idée tombe à l’eau. C’est le cas de le dire. En effet, il tient son conseil municipal d’installation dans les jardins de l’Hôtel de ville ce lundi à partir de 18h30. Le cadre s’annonce assez exceptionnel puisque la mairie est installée au château de Laurenzane avec son parc de 20 hectares.

« C’est une grande première dans l’histoire », s’amuse l’édile. Comment lui est venue l’idée ? « Déjà ce premier conseil est un moment toujours fort et symbolique. On aurait pu trouver une salle plus grande mais, dehors, il y aura une meilleure sécurité sanitaire, plus de visibilité et puis c’est un petit clin d’œil à la nature qui a repris pas mal de ses droits avec le confinement », explique-t-il. Même l’opposition lui a glissé que « c’était une bonne idée » ce conseil municipal en plein air.

« S’il fait trop chaud, certains pourront se mettre sous les arbres »

Tous les élus doivent arriver masqués avant de prendre place sur le perron du château. Mais ils pourront rapidement enlever leur protection une fois installés. La maire de Gradignan n’a pas souhaité faire de communication autour de cette première pour ne pas créer de regroupement. Mais bien sûr l’événement, comme tous les conseils municipaux, sera ouvert au public. Michel Labardin et ses équipes ont tout prévu : « Il y a une sonorisation pour écouter, des chaises sont à disposition avec le respect de la distanciation physique. S’il fait trop chaud, certains peuvent se mettre sous les arbres et la police municipale est là pour veiller. » Une retransmission en direct sur YouTube est aussi prévue.

Michel Labardin, maire de Gradignan (Gironde) et vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports de demain. - M.Bosredon/20Minutes

De toute manière, M. le maire ne s’inquiète pas car « pendant tout le confinement les parcs sont restés ouverts chez nous et il n’y a eu aucun problème, les gens ont parfaitement respecté les gestes barrières. » Pour autant, pas sûr que l’expérience soit renouvelée car « les prochaines réunions pourraient être beaucoup plus longues et surtout, on ne maîtrise pas du tout la météo. » Pas d’inquiétude pour ce lundi, grand soleil et 26 degrés prévus à 18h30 à Gradignan.