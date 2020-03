Gilles Varela et Thibaut Gagnepain

Elections municipales 2020.Illustration. Dans un bureau de vote au temps du coronavirus. Strasbourg le 15 mars 2020. — G. Varela / 20 Minutes

Le premier tour des élections municipales 2020 est marqué par un taux d’abstention record de 65,65 %, plus fort à Strasbourg que la moyenne nationale.

Les écologistes ont survolé le premier tour des élections municipales et le PS avec Catherine Trautmann réalise un bon score, a quasi-égalité avec le candidat LREM Alain Fontanel.

C’était annoncé, c’est maintenant confirmé. Une vague verte a submergé Strasbourg, comme beaucoup d’autres grandes villes en France, lors de ce premier tour des élections municipales. Même si la véritable «gagnante» est sans aucun doute l’abstention qui atteint 65,65 %. Un triste record.

La candidate écolo citoyenne Jeanne Barseghian (EELV-PCF) arrive en tête du premier tour avec 27,87 % des suffrages. Décroché, Alain Fontanel (LREM) compte 19,86 % des voix. Soit à peine un peu plus que Catherine Trautmann (PS) qui réalise cependant une belle remontée pour une campagne qui n’était pas gagnée d’avance. Elle confirme ainsi la tendance des derniers sondages et regroupe 19,77 % des voix. Jean-Philippe Vetter (LR) arrive en quatrième position avec 18,26 % des voix.

Loin derrière, Hombeline du Parc (RN) rassemble 6,27 %. Kévin Loquais (LFI) 2,99 %, Chantal Cutajar à 2,17 %, Patrick Arbogast avec 1,20 %, Clément Soubise avec 0,82 %, Louise Fève avec 0,43 % et Matthieu Le Tallec à 0,30 % ferment la marche.

La ceinture verte

La vague verte ne concerne pas uniquement Strasbourg. A Schiltigheim, la troisième ville du Bas-Rhin, Danielle Dambach la fait vivre depuis 2018. L’écologiste a été confortée dans son rôle dimanche en étant réélue avec 55,30 % des suffrages, loin devant le candidat Les Républicains Christian Ball (20,6 %). « Les Schilikois montrent qu’ils ont envie d’y croire, ils nous disent que nous n’avons eu que deux ans et qu’ils veulent voir ce que ça peut donner en six ans », a-t-elle réagi, visiblement soulagée. Au sud de l’agglomération, il faudra attendre pour connaître le futur édile d’Illkirch-Graffenstaden.

Le maire sortant Claude Froehly arrive en tête (31 %) mais une quadrangulaire se dessine dimanche prochain. « Il y a une véritable dynamique de gauche. Quand on additionne les suffrages, on est à 61 % des voix », a-t-il calculé. En comptant sur les soutiens de ses anciens adjoints Pascale Gendreault (18 %) et Richard Hamm (11,7 %), qui ne sont pas acquis. Cela pourrait profiter au candidat de droite Thibaud Phillips, en embuscade (27,4 %), à un peu de 200 voix de la tête.

A Colmar, Gilbert Meyer l’a rappelé tout au long de la soirée : il n’a « que 700 voix de retard » sur son adversaire et député LR Éric Straumann. « Rien n’est insurmontable », a assuré celui qui brigue un cinquième mandat. Enfin, à Mulhouse, la lutte promet aussi d’être serrée avec une quadrangulaire au deuxième tour. La maire sortante et ancienne adjointe de Jean Rottner, Michèle Lutz (33,66 %) devance notamment l’écologiste Loïc Minery (22 %).