Hubert Falco en 2015 — DOMINIQUE FAGET / AFP

Une formalité. Avec 61,39 % des voix, Hubert Falco a été réélu ce dimanche maire de Toulon, pour la quatrième fois. C’est la troisième fois qu’il est élu dès le premier tour. Le maire sortant, soutenu par les Républicains, devance largement Amaury Navarranne, candidat du Rassemblement national​, qui ne récolte que 14,99 % des suffrages. Les autres candidats ont tous fait moins de 10 %.

Hubert Falco, ancien sénateur et ancien ministre (aux Personnes âgées), est de plus en plus critiqué : sa campagne a été émaillée de tensions. Quatre de ses opposants ont même demandé au préfet du Var de « garantir l’authenticité du scrutin » après un article du Monde Diplomatique évoquant des accusations de corruption et de fraude électorale.

En avril 2019, Hubert Falco a également été placé sous le statut de témoin assisté dans l’enquête sur un présumé détournement de fonds publics au profit de sénateurs UMP.