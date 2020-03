La mairie de Marseille — Gérard Julien / AFP

Le taux de participation, comme dans de nombreux autres endroits en France, est faible à Marseille avec 32.55 %.

Pourtant donnée grande favorite, Martine Vassal est finalement au coude-à-coude avec Michèle Rubirola, candidate du Printemps marseillais, le rassemblement de gauche.

Lui aussi donné favori, Stéphane Ravier (RN) décroche et glisse finalement à la troisième place.

Plusieurs candidats ont dénoncé des tentatives de fraudes massives.

Non pas une surprise, mais des surprises. La participation, comme partout en France, ne l’est pas vraiment avec 32,55 % à Marseille, crise du Covid-19 oblige, mais les premières estimations du premier tour des municipales le sont. A commencer par la percée du Printemps marseillais, au coude-à-coude avec la favorite Martine Vassal des Républicains. Autre surprise, Stéphane Ravier du Rassemblement national serait seulement troisième. Mais difficile de faire des projections pour le second tour, avec des résultats partiels et une élection par secteur.

Michèle Rubirola et Martine Vassal au coude-à-coude

C’est LA grosse surprise de ce premier tour, Michèle Rubirola du Printemps marseillais serait au même niveau que la favorite Martine Vassal des Républicains, avec environ 23 % des voix. La coalition de gauche réalise une percée historique dans une ville dirigée par la droite depuis 1995. « Ces résultats sont la clameur d’espoir que l’on entend depuis des semaines dans la rue », s’est félicitée Michèle Rubirola, appelant Emmanuel Macron a tout faire « pour que les Marseillais puissent voter en sérénité, pour que ce changement devienne une réalité ».

Quasi tous les bureaux dépouillés

- Vassal 27,5 %

- @olivia_fortin 25 % !!!

Quasi égalité !!!!

Et il est où le Printemps dans le 6/8 !!!

Il est là !!!#Marseille2020#PrintempsMarseillais — Printemps Marseillais 6/8 (@6Marseillais) March 15, 2020

Ravier loin de ses espérances

Le goût de défaite est amer chez Stéphane Ravier, élu maire des 13e et 14e arrondissements en 2014. Beaucoup, lui le premier, le prédisait en tête du premier tour au coude-à-coude avec Martine Vassal. Il dégringole finalement à la troisième place et pourrait se retrouver juge de paix du second tour. « J’ai la conviction qu’en ce qui nous concerne, ces annonces du président de la République et du Premier ministre [samedi] ont contribué à ce que notre électorat soit le plus discipliné finalement et qu’il prenne toutes les précautions, y compris de ne pas aller voter », a déclaré Stéphane Ravier, qui avait pourtant largement appelé à aller voter sur ses réseaux sociaux tout le week-end.

Avec presque 70% d'abstention à #Marseille (supérieure à la moyenne nationale de 10 points), il est impossible de maintenir le second tour. Continuer ces élections serait un hold-up démocratique et une folie sanitaire ! pic.twitter.com/n6CVmuFkkp — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) March 15, 2020

La crainte d’une fraude massive

De nombreux candidats se sont inquiétés d’incidents survenus tout au long de la journée de vote, dimanche. Des intimidations ont été dénoncées par le Printemps marseillais, mais aussi par Bruno Gilles, ainsi que des procurations frauduleuses et du racolage devant les bureaux de votes. Tous les candidats, à l’exception de Martine Vassal et de Stéphane Ravier, se sont inquiétés de la présence d’une feuille volante apposée sur le procès-verbal des résultats qui devaient être emmenés au bureau centralisateur. Plus tôt dans l’après-midi, ce sont plusieurs hommes qui se sont introduits dans un bureau de vote de la cité de Felix-Pyat munis de Kalachnikov. « Des hommes se sont introduits dans un bureau de vote avec des armes de type airsoft. Ils ont tiré mais il n’y a pas de blessé, avant d’essayer de voler l’urne », confirme à 20 Minutes Dominique Laurens, procureur de la République de Marseille.