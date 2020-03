Edouard Philippe vote au premier tour des municipales au Havre, le 15 mars 2020. — LOU BENOIST / POOL / AFP

Edouard Philippe a annoncé ce dimanche qu’il réunirait « à nouveau en début de semaine » les experts scientifiques et « les représentants des forces politiques » afin de prendre une décision sur la tenue du second tour des municipales le 22 mars, menacé par la crise du coronavirus.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait indiqué quelques minutes plus tôt, sur France 2, qu’il demanderait « sans doute mardi » leur avis aux experts scientifiques sur l’opportunité d’un second tour, alors que plusieurs responsables politiques ont appelé dès dimanche soir à un report après un premier tour marqué par une forte abstention.

Le premier tour « s’est parfaitement déroulé »

Quant aux rumeurs d’annonce de confinement total du pays mardi, Olivier Véran a répondu : « On entend dire beaucoup de choses. Si une personne doit signer un tel décret, je serai au courant. »

Le Premier ministre a de son côté souligné que le premier tour « s’est parfaitement déroulé ». Mais « le taux d’abstention élevé que nous enregistrons témoigne cependant de l’inquiétude grandissante de nos concitoyens face à l’épidémie qui nous frappe », a-t-il ajouté.

« Une transparence totale »

Il a ainsi indiqué que « c’est en prenant en compte l’avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons pour le second tour ». Il réunira « à nouveau en début de semaine le conseil scientifique », puis consulterait « les représentants des forces politiques ».

« C’est dans une transparence totale en prenant en compte les recommandations sanitaires et je l’espère, dans un esprit de consensus républicain, que nous prendrons les mesures nécessaires », a-t-il conclu. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a confirmé sur TF1 que « la démarche » serait « la même » pour le second tour que pour le premier, à savoir consulter le comité scientifique.

« Tout le monde souhaite la tenue du second tour »

Si les scientifiques disent que le second tour ne peut pas être tenu « dans de bonnes conditions », « on assumera et on suivra leur recommandation de manière évidente », a abondé le ministre Julien Denormandie.

« Evidemment, pour la dynamique démocratique de notre pays, tout le monde souhaite la tenue du second tour, mais tout le monde met au-dessus de tout la santé des Français », a-t-il fait valoir sur LCI.