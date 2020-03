André Santini, député-maire UDI d'Issy-les-Moulineaux, à l'Assemblée Nationale, le 16 mars 2011 — Jacques Demarthon AFP

Sans surprise, le maire sortant d'Issy-les-Moulineaux, André Santini​ (UDI) a été réélu dès le premier tour des élections municipales ce dimanche. Selon les premiers résultats, il obtiendrait 60,5 % des voix et devance largement ses concurrents.

« MERCI ! Vous m’avez de nouveau largement accordé votre confiance puisque la liste Issy Ensemble réunit ce soir 60,3 % des suffrages », a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

Un huitième mandat

André Santini s’est emparé de la ville d’Issy-les-Moulineaux​ en 1980 et va donc entamer un huitième mandat. Il était à « la tête d’une liste de large rassemblement et citoyenne baptisée Issy, Ensemble ! ». André Santini accueillait « cette année des colistiers issus de tous horizons » sur sa liste soutenue par LREM et rassemblant aussi des élus de l’UDI et des Républicains.

« C’est ensemble que nous réussirons le mieux à poursuivre le travail accompli pour faire d’Issy-les-Moulineaux l’une des villes les plus sûres, les plus agréables, attractives et innovantes d’Ile-de-France ». « André Santini ambitionne de préserver “le modèle isséen” mais aussi et surtout d’anticiper l’avenir et d’encourager les innovations », rapportait il y a quelques semaines son équipe de campagne.