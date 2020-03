ELECTIONS Le candidat RN totalise plus de 35 % des suffrages ce dimanche

Louis Aliot. — Alain ROBERT/SIPA

A Perpignan, Louis Aliot arrive en tête des suffrages au 1er tour des municipales.

Le candidat RN totaliserait 35,65 %, devant le maire sortant, Jean-Marc Pujol (LR), à 18,43 %, Agnès Langevine (EELV/PS) à 14,51 % et Romain Grau (LREM) à 13,17 %.

On se dirige donc, pour l’instant, vers une quadrangulaire à Perpignan.

A Perpignan(Pyrénées-Orientales), Louis Aliot (RN) est en tête du 1er tour des municipales, comme les sondages l’avaient prédit ces dernières semaines. Le candidat RN totalise ce dimanche soir 35,65 % des suffrages dans la capitale catalane, cible de l’extrême-droite.

Le maire sortant Jean-Marc Pujol (LR) obtient quant à lui 18,43 % des voix, devant Agnès Langevine (EELV/PS), à 14,51 % et Romain Grau (LREM), à 13,17 %. On se dirige donc, pour l’instant, vers une quadrangulaire au second tour à Perpignan.

Louis Aliot pointe un « sévère désaveu pour le maire »

Sous la barre des 10 %, figurent Caroline Forgues (PCF/LFI/NPA) à 6,57 %, Clothilde Ripoull (divers) à 5,99 %, Olivier Amiel (divers droite) à 3,59 %, Alexandra Bolo (divers droite) à 1,28 % et Pascal Avenard (LO) à 0,75 %.

« Le sévère désaveu du maire sortant, et le score très modeste de mes adversaires, démontrent que Perpignan a besoin de changement, et même d’un grand changement », a déclaré Louis Aliot, ce dimanche soir, qui a, par ailleurs, demandé aux électeurs de « scrupuleusement se conformer aux directives de l’Etat », quant au coronavirus. Le candidat ajoute qu’il « ne voit pas comment pourrait se dérouler un deuxième tour ».

A Perpignan, ce dimanche, 60,7 % des inscrits ne sont pas allés voter.