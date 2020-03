Robert Ménard. — N. Bonzom / Maxele Presse

A Béziers, Robert Ménard a été élu ce dimanche dès le 1er tour des municipales.

Le maire totalise 68,74 % des suffrages. Il devance largement ses adversaires. Le candidat en deuxième position, Pascal Resplandy (LREM) a obtenu 11,54 % des voix.

Robert Ménard est largement devant Pascal Resplandy (LREM), qui rassemble 11,53 % des suffrages, Nicolas Cossange (union de la gauche), à 6,11 %, Thierry Antoine (EELV) à 5,36 %, Antoine About (divers droite) à 4,14 % et Claire Dotto (divers) à 4,09 %.

« Je suis un maire qui fait des promesses et qui les tient »

« Je ne vous décevrai pas », a réagi le maire de Béziers sur Twitter.

68,74 %. Immense merci aux Biterrois ! Je ne vous décevrai pas !#Béziers #Municipales2020 pic.twitter.com/lyu7irV2M1 — Robert Ménard (@RobertMenardFR) March 15, 2020

« C’est un score qui vient couronner six années de boulot, de pragmatisme, de travail au quotidien, d’échanges avec les Biterrois, qui sont contents d’avoir un maire à l’écoute », a réagi plus tôt dans la soirée Robert Ménard, sur Vià Occitanie, alors qu’un tiers des bulletins avaient été dépouillés. « Je suis un maire qui fait des promesses, et qui les tient. Mais maintenant, j’ai d’autres choses en tête, l’épidémie qui frappe notre pays. »