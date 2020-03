18 h 31 : C’est quoi les règles ?

Dans les communes de plus de 1.000 habitants, on vote la proportionnelle avec des listes bloquées, vous ne pouvez pas rayer ou ajouter des noms sur les listes. Si ce soir une liste obtient plus de 50 % des suffrages exprimés, c’est gagné : elle remporte 50 % des sièges du conseil municipal. Les 50 % restants sont distribués à la proportionnelle entre toutes listes qui ont dépassé les 50 %.

Si non, on organise un second tour avec toutes les listes qui sont au-dessus des 10 %. Les listes entre 5 et 10 % peuvent fusionner. Au second tour, c’est la liste arrivée en tête (pas besoin d’avoir 50 % des voix) qui obtient d’office les 50 % de sièges. Le reste est distribué comme au premier tour.