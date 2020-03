Elections municipales EN DIRECT : Edouard Philippe a voté au Havre... Début d'une élection atypique...

10h15 : Amandine, habitante de Brest, témoigne sur ses raisons de ne pas voter

« Je fais partie des personnes à risque et je considère ma santé et la santé de mes proches comme étant plus importante que mon droit de vote. Finalement voter est un devoir citoyen mais protéger les autres en évitant de circuler c’est aussi un devoir citoyen. Alors j’ai fait mon choix sur ce qui me semblait essentiel vu la situation actuelle »