Le premier tour a lieu ce dimanche — ANP / 20 Minutes

Dimanche, 767.007 électeurs azuréens sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales.

Dans les communes de plus de 1.000 habitants, les têtes de liste sont âgées de 23 à 89 ans et les candidates féminines ne représentent que 21,7 % des enregistrements en préfecture.

Le premier tour des élections municipales va mobiliser les 163 communes du département des Alpes-Maritimes dimanche. 20 Minutes vous propose, en quelques chiffres, d’en savoir un peu plus sur ce scrutin organisé dans un contexte bien particulier de lutte contre la propagation du coronavirus, qui pourrait influer sur l’abstention.

Les femmes têtes de liste toujours minoritaires

Dans les communes des Alpes-Maritimes de plus de 1.000 habitants, 48 femmes sont têtes de liste pour ces élections municipales. Elles sont en lice face à 173 hommes. Les candidatures féminines ne représentent donc que 21,7 % du total des enregistrements en préfecture. C’est tout de même un peu mieux qu’en 2014 où elles n’étaient que 15 %. Sur cette précédente élection, neuf femmes avaient été élues ou réélues maire d’une ville ou d’un village de plus de 1.000 habitants.

Des candidats âgés de 23 à 89 ans

Maxime Coullet, 89 ans, et postulant à la mairie de Saint-Cézaire-sur-Siagne, est le doyen des candidats. Il bat le maire sortant Angelin Buerch, qui a décidé de briguer à nouveau la tête du village de Bairols à l’âge de 88 ans. Le plus jeune tête de liste parmi les candidatures enregistrées dans les communes de plus 1.000 habitants a 23 ans. Il s’agit de Bryan Masson (RN) à Saint-Laurent-du-Var. A Nice, la moyenne d’âge des candidats est de 57,12 ans.

Un peu moins d’électeurs qu’en 2014

Le nombre d’inscrits sur les listes électorales s’établit à 767 007 pour ce scrutin dans le département. En 2014, 767 518 Azuréens étaient appelés aux urnes.