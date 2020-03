Nicolas Florian, maire de Bordeaux et candidat aux municipales — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Nicolas Florian s'est défendu auprès de Mediapart en précisant qu'il a fait valoir ses droits, alors qu'il était l'adjoint aux finances d'Alain Juppé.

Son entourage s'étonne de la sortie de ces informations confidentielles à quelques jours du scrutin.

Deux de ses adversaires démentent être à l'origine de ces fuites.

La campagne des municipales à Bordeaux avait été calme. Très calme. Jusqu’à ces derniers jours, où elle est en train de s’agiter autour du favori, le maire sortant et candidat à sa réelection Nicolas Florian (LR).

C’est notamment un article du site Mediapart qui a mis le feu aux poudres, mercredi. Le site affirme que Nicolas Florian a cumulé des indemnités d’élus de plus de 76.000 euros annuels en 2015, pour trois mandats (dont 30.563 euros pour celui d’adjoint aux finances à la mairie de Bordeaux) avec des allocations-chômage de 1.741 euros par mois entre mai 2014 et avril 2016, suite à sa fonction de chargé de communication du promoteur immobilier girondin Pichet (qu'il a occupée de 2008 à 2013.)

« J’ai fait valoir mes droits » se défend Florian

Il n’y a rien d’illégal à cela, et Nicolas Florian n’a pas été le seul élu à cumuler des indemnités d’élus avec des allocations-chômage. Le maire d'Angoulême Xavier Bonnefont est d'ailleurs lui aussi concerné par ce cas de figure : il a reçu, sur une période plus courte, 11.444 euros d’allocations alors qu’il percevait 4.180 euros brut par mois comme premier magistrat de la ville.

Contacté par 20 Minutes, Nicolas Florian n’a pas souhaité réagir, mais s’explique auprès de Mediapart : « J’ai cotisé au cours de plusieurs années d’activité salariée et j’ai donc fait valoir mes droits. Les allocations d’aide au retour à l’emploi sont soumises à des obligations de recherche d’emploi auxquelles j’ai répondu sans réserve. »

Et l’actuel maire de Bordeaux de s’interroger sur les « fuites » de ces informations à quelques jours du premier tour, et vise plus ou moins l’entourage de deux de ses adversaires, Pierre Hurmic (EELV) et Thomas Cazenave (LREM). Son entourage a confirmé à 20 Minutes ses « interrogations » quant à ces divulgations confidentielles « opportunes » à quelques jours du scrutin…

Hurmic et Cazenave démentent être à l’origine des fuites

Les deux adversaires n’ont pas tardé à réagir. Dans un communiqué, le staff de Bordeaux Respire, la liste de Pierre Hurmic, dément ainsi formellement « être à l’origine de la fuite sur des données confidentielles relatives à des allocations-chômage que Nicolas Florian a reçu de Pôle emploi tandis qu’il percevait des indemnités d’élus. »

Idem du côté de Thomas Cazenave. Dans un communiqué, son mouvement Renouveau Bordeaux assure qu' « aucun colistier n’est impliqué dans la divulgation des informations de Pôle emploi », et que « toute insinuation contraire sera considérée comme diffamatoire ».

Le camp LREM s’étonne par ailleurs que Nicolas Florian ne reconnaisse « pas d’erreur » dans cette affaire.