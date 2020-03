ELECTIONS Homme ou femme, âge, etc. « 20 Minutes » dresse le portrait du candidat aux municipales dans les plus grandes villes françaises

Portrait-type du candidat aux municipales — 20 Minutes

Au 1er janvier 2019, il y avait 17 % de femmes maires en France. Le changement est-il pour les municipales qui se tiennent ce dimanche et le 22 mars ? Dans les grandes agglomérations françaises, les têtes de liste sont à 36,8 % des femmes. 20 Minutes a passé au crible les candidats aux mairies de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse. Voici le portrait type du candidat dans ces villes.

Sachez que la ville de Nantes compte six candidates sur neuf postulants à la mairie et que c’est dans cette ville que la moyenne d’âge des candidats est la plus basse : 36,44 ans. Le candidat le plus âgé est Marcel Campion​ (80 ans) à Paris, le plus jeune Kamy Nazarian (23 ans) à Montpellier.