Patrick Arbogast et une de ses colistières, Imène Sfaxi. — Egalité active

Parmi les onze candidats aux élections municipales à Strasbourg, Patrick Arbogast est à part. L’entrepreneur n’est adossé à aucun parti et finance seul sa campagne. Il a déjà dépensé « près de 80.000 euros ».

La tête de liste d' « Egalité active » a réuni 65 colistiers « de la société civile ».

Le cœur de son programme ? L’emploi, notamment dans les quartiers les plus défavorisés. « Car quand on a un job, on a un salaire et c’est ensuite plus facile d’avoir un logement », explique-t-il.

Mardi soir encore, il était en campagne à Hautepierre. Dans l’un de ses « quartiers un peu plus en difficulté » dont Patrick Arbogast veut être la voix à Strasbourg. Depuis qu’il a décidé de se lancer dans la course aux élections municipales mi-décembre, la tête de liste du mouvement de citoyens « Egalité active » ne compte ni son temps… ni son argent.

Le quinquagénaire aurait pu. Non adossé à un parti politique, il finance seul cette aventure. « Depuis le début, j’ai dépensé près de 80.000 euros, environ 80 % de mes économies », estime celui qui possède une très petite entreprise spécialisée dans la commercialisation de portes techniques.

« Ce n’est que de l’argent ! »

Patrick Arbogast le sait, cette somme pourrait ne pas lui être remboursée s'il obtient moins de 5% au premier tour, dimanche. « Je n’aurai pas de regret, dédramatise-t-il d’avance. Ce n’est que de l’argent ! Je ne vis pas richement mais correctement, je suis propriétaire d’une maison et d’un appartement et n’ai pas de gros besoins. Le plus important pour moi, c’est d’aider les autres. »

Ces « quartiers » en particulier, qu’il connaît bien et à qui il veut « rendre ce qu’ils [lui] ont donné ». Le candidat a grandi dans la cité du Hohberg puis à Hautepierre et est aujourd’hui un des sponsors du club de futsal de Neuhof. Il a aussi lancé une association, Impuls Alsace « pour aider les jeunes à créer leur entreprise. »

« On vise les gens qui ne croient plus en rien »

L’emploi, c’est justement le cœur de son programme. « Car quand on a un job, on a un salaire et c’est ensuite plus facile d’avoir un logement », ajoute la tête de liste d' « Egalité active » qui entend « lutter contre les inégalités ». « En Alsace, dans une région aussi riche, ce n’est pas possible de voir autant de misère. »

Je vous présente une équipe de terrain, une équipe qui n’a pas froid aux yeux, une équipe qui comprend les problématiques, une équipe qui ne ment pas, une équipe qui souhaite voir les strasbourgeois et strasbourgeois heureux... Un seul nom à mettre dans l’URNE PATRICK ARBOGAST pic.twitter.com/n8YOAZBTpL — EGALITE ACTIVE (@ActiveEgalite) March 6, 2020

Comment compte-t-il s’y prendre pour recueillir des suffrages ? « A chaque élection, il y a un taux record d’abstention. Beaucoup de gens ne croient plus en rien. Nous, on veut les représenter », lance-t-il, fier d’annoncer que dans sa liste, « aucun des 65 colistiers n’a jamais été élu ».

Lui s’était déjà présenté sans étiquette aux législatives en 2017. Cette fois, Patrick Arbogast porte une liste répertoriée « divers gauche » et prévient : peu importe le résultat de dimanche, « notre mouvement va perdurer. »