VOTE La circulaire Castaner autorise des employés et employées d’Ehpad assermentées à prendre les procurations de résidents et résidentes

Un bureau de vote, ici lors des élections européennes de mai dernier. (archives) — ALLILI MOURAD/SIPA

La procédure pour le vote par procuration simplifiée ? Pas si vite. D’après RTL, des juristes ont annoncé vouloir déposer un recours contre une circulaire du ministère de l’Intérieur autorisant, notamment, les directeurs et directrices d’Ehpad à établir des procurations. Le premier tour des élections municipales a lieu dimanche et en pleine crise du coronavirus le gouvernement craint une forte abstention, notamment chez les plus âgées, plus vulnérables. Mais aussi souvent plus mobilisés que les autres lors des votes.

Ainsi, Christophe Castaner a proposé plusieurs mesures. L’une d’elles concerne le vote par procuration : en temps normal il faut se rendre au tribunal ou au commissariat de police pour établir une procuration. Pour faciliter le vote des populations à risque, en pleine épidémie du coronavirus, le ministère de l’Intérieur a proposé d’assermenter des employés d’Ehpad pour recueillir les procurations de résidents et résidentes.

Sincérité du scrutin

L’Association de défense des libertés constitutionnelles juge cette disposition illégale. D’après elle, elle pourrait même mettre en jeu la sincérité du scrutin. Contre cela, l’association a déposé un recours en référé devant le Conseil d’Etat. La plus haute juridiction du pays.

« On comprend bien qu’il y a un problème avec le coronavirus mais, d’abord, ce genre de situations devrait plutôt inciter à être plus attentifs à la régularité des scrutins que d’habitude. On ne peut pas prétexter de n’importe quel désordre, même quand il est important, pour tout d’un coup faire sauter des règles normales de la démocratie », a estimé Jean-Baptiste Soufron, auprès de nos confrères de RTL.