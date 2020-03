PUNCHLINE Les sept principaux candidats à la mairie de Paris étaient réunis pour un débat sur France 3 hier soir, et la candidate LR a lâché les chevaux

Rachida Dati n'a pas épargné Agnès Buzyn lors du débat des municipales, mercredi 11 mars. — Jacques Witt/SIPA

« On n’est pas à Koh-Lanta, là c’est pas des alliances entre vous et à qui vous donnez le collier d’immunité ! » Rachida Dati n’a pas épargné Agnès Buzyn, hier soir sur le plateau de France 3 à l’occasion du deuxième débat des municipales. A l’origine de cette réplique cinglante, une question des journalistes sur une éventuelle alliance LR et LREM, Agnès Buzyn ayant ouvert la porte au niveau des arrondissements samedi dernier sur BFM Paris.

Alliance d'entre-deux-tours : "On n'est pas à Koh-Lanta et à qui vous donnez le collier d'immunité !", répond Rachida Dati à Agnès Buzyn #ParisLeGrandDebat #Municipales2020



— franceinfo (@franceinfo) March 10, 2020

« Ça me met en colère, a rétorqué la maire du 7e arrondissement. Je n’aime pas ce mépris, je ne suis pas un sujet. » Elle a ensuite accusé l’ex-ministre de la Santé de vouloir « jouer l’élection dans le dos » des Parisiens, sans afficher clairement ce que seront ses alliances de second tour.

Soupçonnée à tort, selon elle, de vouloir s’allier à Rachida Dati, Agnès Buzyn a répété inlassablement qu'« il n’y aura pas d’alliance avec Rachida Dati », mais des discussions « arrondissement par arrondissement » autour d'« un projet programmatique ».