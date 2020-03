Vote (illustration) — RAPHAEL BLOCH/SIPA

Le maire de Montpellier (Hérault) a indiqué ce lundi avoir commandé 320.000 stylos, pour permettre aux citoyens de signer sur les listes d’émargement, à leur passage dans les 135 bureaux de vote de la ville, lors du scrutin des municipales : 160.000 noirs pour le premier tour le 15 mars, 160.000 rouges pour le deuxième tour le 22 mars.

Ce dispositif vise à éviter la propagation du coronavirus. Chaque votant pourra ainsi utiliser « son stylo personnel » lors de son passage, promet la ville de Montpellier. Il y aura même du rab : il y a 154.000 inscrits sur les listes électorales à Montpellier.

Gel et gants

Cette étonnante mesure fait partie d’une batterie de précautions annoncées par la ville. Ainsi, Philippe Saurel (divers gauche), par ailleurs candidat aux municipales, précise qu’un trajet vers les toilettes, afin de se laver les mains, sera fléché dans chaque bureau, et qu’un « bidon » de gel hydroalcoolique sera disponible. Les urnes seront nettoyées régulièrement, et ceux qui participent au dépouillement seront pourvus de gants.

Enfin, Philippe Saurel invite les Montpelliérains à éviter d’aller voter aux heures de pointe, « entre 10h et 13h30 et 15h30 et 18h, pour éviter la surpopulation dans les bureaux ». Par ailleurs, la commune assure que les écoles servant de lieu de vote seront « nettoyées avec minutie » avant leur réouverture le lendemain matin.