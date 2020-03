La maire de Paris, candidate à sa réélection, Anne Hidalgo lors d'un meeting à l’Élysée Montmartre le 26 février 2020. — JOEL SAGET / AFP

Les annulations s’enchaînent dans la dernière ligne droite. Face au coronavirus, les candidats à l’élection municipale parisienne Anne Hidalgo (PS) et David Belliard (EELV) ont décidé d’annuler leurs meetings, qui devaient se dérouler respectivement, ce jeudi, au gymnase Japy (11e) et au Bataclan (11e).

Les rassemblements de plus 1.000 personnes sont en effet désormais interdits en France pour freiner la propagation du coronavirus, a annoncé ce dimanche le ministre de la Santé Olivier Véran à l’issue d’un Conseil de Défense à l’Elysée de plus de deux heures.

A la recherche d’un plan B

« Malgré notre attachement à la tenue d’une campagne au plus près des Parisiennes et Parisiens, notre priorité c’est la santé et la protection des plus vulnérables. Nous ne prendrons pas le risque de participer à la propagation du virus en tenant un meeting dans un lieu confiné », explique la tête de liste des Verts, David Belliard, dans un communiqué. « Mais la campagne continue : nous organiserons une soirée militante alternative à ce meeting, en plein air et de moindre ampleur », conclut-il. Du côté d’Anne Hidalgo aussi, l’heure est à l’adaptation.

« La responsabilité c’est de limiter la propagation donc d’éviter les risques inutiles. Ce n’est pas responsable de jouer avec la jauge des 1.000 pour prétendre qu’à 999 ce n’est pas dangereux », a expliqué à BFM Paris Emmanuel Grégoire, directeur de campagne d’Anne Hidalgo. Selon les informations du site Internet, cet ultime meeting avant le premier tour pourrait être remplacé par un « meeting virtuel ».