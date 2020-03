Yves Simone, guide-conférencier et candidat aux municipales 2020 à Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Yves Simone avait obtenu 2,78 % aux élections de 2014.

Cette année, il a annoncé sa candidature à la dernière minute.

Parmi ses propositions phares, figure la création d’un tunnel pour les voitures entre les Quinconces et la Bourse, pour libérer une partie des quais.

Six ans après sa première candidature aux municipales, il remet ça. Yves Simone, guide-conférencier bordelais, avait obtenu 2,78 % des voix en 2014 et, fort de ce score plus qu’encourageant, a décidé de se représenter cette année. Un peu à la dernière minute. « J’ai longtemps hésité… », explique-t-il sobrement.

« J’ai lu que le plus connu des candidats cette année, était Philippe Poutou, sourit-il. C’est faux. Le plus connu, c’est moi : J’ai fait 540 émissions sur TV7 pendant 18 ans, ça finit par se voir ! » Et qui n’a jamais croisé le guide sur son vélo dans l’hypercentre de Bordeaux ?

« Imposer le bois dans les nouvelles constructions »

Avec sa liste « Suivez le guide ! », Yves Simone veut se battre « pour ses idées », comme en 2014. « Des idées, je m’en suis fait voler quelques-unes d’ailleurs, comme l’ouverture des bibliothèques le dimanche ou la construction du plus haut immeuble en bois, assure-t-il… Je pense que maintenant il faut aller plus loin, et imposer le bois dans toutes les nouvelles constructions, d’abord à hauteur de 10 %, et progressivement aller vers 80-90 %. Et du bois local bien sûr, parce que Bordeaux c’est le vin, mais c’est aussi la plus grande forêt d’Europe avec la forêt des Landes. »

« Je suis guide depuis 42 ans, poursuit-il, mon boulot c’est de voir la ville, je fais attention à la propreté, à la circulation… Ce qui m’importe, c’est de faire en sorte que la ville soit agréable. » C’est pourquoi il propose de créer un tunnel pour les voitures : le tunnel des trois places. « Il passerait sous les places de la Bourse, Jean-Jaurès et les Quinconces, cela libérerait la 2x2 voies sur les quais, et permettrait d’agrandir un peu le Miroir d’Eau qui pourrait être dix fois plus beau avec quatre mètres en plus. »

« Il y a des coins qui sont devenus de véritables spots d’urine »

Yves Simone veut aussi déployer des toilettes publiques dans l’hypercentre, « car il y a maintenant dans Bordeaux des coins qui sont devenus de véritables spots d’urine, c’est une honte. » Il propose également de lancer un défi civique aux Bordelais, pour la propreté de leur ville. « Et le budget économisé pourrait être réinvesti dans la culture, je suis persuadé que l’on peut tirer les gens vers le haut, il faut y croire. »

Comme la plupart des autres candidats, Yves Simone veut aussi mettre en place une politique de l’arbre. Mais pas n’importe comment. Soulignant que certaines plantations ont été mal pensées, comme sur la place Saint-Projet, il réclame que « la végétalisation se fasse au service de l’architecture. » « Halte à la surenchère, il faut réfléchir avant de vouloir planter des arbres partout. » Il a ainsi identifié un lieu, le cimetière de la Chartreuse et ses 24 hectares, qui pourrait devenir le nouveau parc de Bordeaux en arborant ses allées.

A la différence de 2014, il devrait y avoir cette année un deuxième tour aux élections municipales à Bordeaux. Et un deuxième tour serré. Le score d’Yves Simone devrait donc être scruté à la loupe au soir du 15 mars… « Moi, je suis un candidat libre, et je me suis engagé auprès de certaines personnes. Je ne sais pas encore ce que je ferai pour le deuxième tour, on verra », dit-il.