L'état de délabrement des écoles à Marseille est l'un des enjeux forts de ces municipales. — BORIS HORVAT / AFP

Beaucoup de candidats souhaitent redonner aux mairies de secteurs la compétence sur l’entretien des écoles avec le budget nécessaire.

Les candidats aux municipales à Marseille privilégient un recours à une maîtrise d’ouvrage partagée pour la construction de nouvelles écoles.

Certains souhaitent en profiter pour intégrer la problématique du changement climatique au sein des écoles marseillaises.

« Ecoles à Marseille : La honte de la République ». Par cette Une, le quotidien Libération a révélé à la France entière la situation dans les écoles marseillaises. Un thème qui a animé le dernier mandat de Jean-Claude Gaudin, avec notamment le revers juridique de son partenariat public privé pour reconstruire une trentaine d'écoles. Au point qu’il a commandé un audit pour son dernier conseil municipal, un audit censé redorer son blason, mais qui s’est finalement avéré incomplet. Le dossier des écoles est central dans la deuxième ville de France, au point que certains candidats aux élections municipales en ont fait leur priorité.

C’est notamment le cas du Printemps marseillais, qui souhaite consacrer un milliard d’euros du budget municipal pour reconstruire et rénover les écoles de Marseille. « L’école, c’est la première compétence d’un maire et la priorité de nos priorités, lance Benoit Payan, tête de liste pour le Printemps marseillais dans les 2e et 3e arrondissements. Nous sanctuariserons ce budget d’un milliard d’euros en maîtrise d’ouvrage publique en lissant les rénovations et les reconstructions sur plusieurs années comptables. Nous ferons appel à des artisans locaux, sans avoir besoin de refaire un énième audit pour savoir dans quelles écoles les plafonds tombent. Il s’agit d’un plan d’urgence sur les deux, trois premières années du mandat », détaille celui qui a combattu le PPP de Jean-Claude Gaudin. Une régie gérée par les mairies de secteurs serait aussi créée par arrondissement afin de gérer plus efficacement les « petits travaux ».

Plans d’urgence

Yvon Berland, candidat LREM aux municipales, souhaite lui aussi un plan d’urgence dans les 100 premiers jours du mandat. « Il y a des urgences, et des choses qui peuvent attendre, les écoles c’est un vrai sujet. Il faut d’abord un inventaire, on doit établir en 30 jours les améliorations à apporter immédiatement et dans les 100 jours lancer un plan d’urgence. Avec des rénovations, des constructions, par maîtrise d’ouvrage publique avec un impératif écologique et en favorisant les entreprises locales », avance le candidat. Il souhaite également « aménager les salles de classe pour lutter contre la chaleur et le froid », et les « doter de matériels informatiques » et « de capteurs de pollution ».

Sébastien Barles, le candidat écolo de Debout Marseille, souhaite également intégrer la problématique environnementale à son « plan de rénovation et de reconstruction des écoles ». « La rénovation doit à la fois prendre en considération l’état de vétusté et la question des bouleversements climatiques. Le budget on le met sur un plan en maîtrise publique intégrale avec un marché fractionné pour faire en sorte que ce soit les PME locales qui prennent les marchés et avec des clauses environnementales et sociales importantes », liste-t-il. Et pour réduire la facture, Sébastien Barles souhaite utiliser le foncier existant. « Des étudiants ont travaillé sur un projet d’aménagement du local Force ouvrière près du marché des capucins. Ils ont déjà des locaux boulevard d’Athènes, avec ce bâtiment-là on fait une école pour les petits de Noailles », propose-t-il.

Samia Ghali, candidate divers gauche pense qu' « il faut d’abord faire un audit sur chaque école pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas » et « revoir là où il y a les vraies problématiques et les prendre en urgence » pour rendre les écoles « accessibles, belles et modernes ».

Mairie de secteurs

Martine Vassal, la candidate des Républicains, veut « récupérer l’audit qui a été fait sur les 470 écoles et faire un état exhaustif et sans concession des écoles » pour ensuite « lancer un plan charlemagne en collaboration avec le rectorat, comme au département ». Pour financer « des constructions ou reconstructions », Martine Vassal veut aussi faire « un audit sur le patrimoine de la ville, savoir ce qui doit être conservé et ce qui doit être revendu pour récupérer l’argent et l’investir ailleurs ».

Bruno Gilles, candidat divers droit, a élaboré son programme sur l’école avec Robert Ciampi, qui a fait sa carrière dans l’éducation. « Dès le lendemain de l’élection nous lancerons des états généraux avec l’ensemble des usagers sur tout ce qui a trait avec l’école, pour élaborer un plan de rénovation des écoles marseillaises. Deux services seront créés et rattachés aux mairies de secteurs : un premier service de proximité pour l’entretien avec une brigade technique disponible du lundi au samedi matin, et un second pour l’étude, l’accompagnement et le suivi des travaux », précise le monsieur éducation de Bruno Gilles. Avec lui aussi un volet écologique, « l’installation de pompe à chaleur pour chauffer en hiver et rafraîchir l’été ».

Le candidat du Rassemblement national, Stéphane Ravier, souhaite lui aussi redonner la compétence de l’entretien aux mairies de secteurs. « La mairie de secteur sait dans le quart d’heure ce qui ne va pas. Je suis favorable a ce que ce soit décentralisé totalement vers les mairies de secteur, avec le budget qu’il faut », considère-t-il. Quant à la construction de nouvelles écoles ? « Il va falloir trouver par loin de 700 millions d’euros. Il faudra que l’ensemble des collectivités mettent la main à la poche. Il faudra probablement l’étaler sur une ou deux mandatures. On a des professionnels publics qui savent faire, pas besoin d’engraisser les privés, donc pas de recours au PPP », indique-t-il.