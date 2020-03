Adrien Quatennens est député LFI du Nord depuis juin 2017. — MUSTAFA SEVGI/SIPA

« Il se pourrait bien que nous puissions imposer une motion de censure citoyenne » au gouvernement à l’occasion des municipales, a affirmé sur LCI et RTL Adrien Quatennens, député France insoumise du Nord, à une semaine du premier tour. Notamment « si Édouard Philippe est battu au Havre, c’est le gouvernement qui peut tomber et dans ce cas-là, on aura été au bout de la logique de motion de censure citoyenne », a-t-il ajouté.

Déplorant une « défaite morale particulière pour Édouard Philippe » après l’usage du 49.3 sur la réforme des retraites, il a estimé qu'« incontestablement ce gouvernement a un pli autoritaire voire des pulsions totalitaires ». « Sur la réforme des retraites ils n’ont aucun mandat et ils sont illégitimes », a-t-il martelé. Selon lui, l’exécutif a utilisé le 49.3 « de manière détournée et abusive, sur un texte qui ne correspond même pas au programme présidentiel ».

« On redécouvre les vertus de l’Etat et de la régulation »

Evoquant le coronavirus, Adrien Quatennens a estimé qu’avec l’épidémie « on redécouvre les vertus de l’Etat et de la régulation » face à « la défaillance complète du marché qui est juste capable de s’affoler sur les cours de Bourse et de multiplier le prix du gel hydroalcoolique ». Il a appelé à la création d’un « pôle public du médicament » permettant « de relocaliser la production d’un certain nombre d’entre eux » en France et d'« assurer une certaine forme de souveraineté sanitaire », alors que « nous sommes dépendants de la Chine à près de 90 % en ce qui concerne les molécules ».

« S’il fallait en aller jusqu’à une logique de nationalisation » de certains laboratoires « pourquoi pas », a-t-il affirmé.