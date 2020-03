Située dans le quartier du Vieux-Lille, l'avenue du peuple belge devrait être réaménagée lors du prochain mandat municipal. — Francois Launay / 20 Minutes

Longtemps entourée d’eau, la ville de Lille a comblé tous les canaux au fur et à mesure des siècles.

Déjà présente en 2008 dans le programme de Martine Aubry, l’idée d’une remise en eau dans le secteur du Vieux-Lille a refait surface lors de la campagne des municipales 2020.

Avec une opposition marquée entre les pro et les anti-remise en eau.

Comme son nom l’indique, Lille (L’Isle en ancien français) est née sur l'eau. Au moment de sa fondation il y a plus de mille ans, la cité nordiste était située au milieu de plusieurs bras de la Deûle. Mais des siècles plus tard, il ne reste rien ou plus grand-chose de cette présence de l’eau en plein cœur de la ville.

Lors des élections municipales de 2008, Martine Aubry avait voulu remédier à ça en proposant de remettre en eau l’avenue du peuple belge. « C’était même sur la couverture de son programme », se rappelle Stéphane Baly (EELV), tête de liste Lille Verte 2020.

Un projet qui ressort des cartons à chaque élection

Estimé à environ 45 millions d’euros, le projet était finalement tombé… à l’eau en raison de la crise économique. Mais tel un serpent de mer, la remise en eau du Vieux-Lille a refait son apparition pour le scrutin municipal de 2020. Et toutes les listes ont un avis sur la question. Avec un constat partagé par tout le monde.

Jugée « tristounette », « déplorable » ou « abandonnée », l’avenue du Peuple Belge, l’une des artères principales du Vieux-Lille, a besoin d’un grand lifting. « On est vraiment au cœur de Lille mais quand des touristes arrivent sur cette avenue, quelle image ça laisse de notre territoire ? », interroge Thomas Werquin, co-listier de Faire Respirer Lille, la liste menée par Violette Spillebout (LREM).

Située dans le quartier du Vieux-Lille, l'avenue du peuple belge devrait être réaménagée lors du prochain mandat municipal. Reste à savoir si elle sera remise en eau comme il y a près de 100 ans ou alors transformée en grande promenade paysagère.

« Faire de Lille, une ville comme Bruges »

Alors, pour relancer l’attractivité du secteur, chacun y va de sa proposition. Il y a d’abord les pro remise en eau. Ceux qui souhaitent « faire de Lille, une ville comme Bruges » comme le clame Marc-Philippe Daubresse, tête de liste « Tous pour les Lillois » (Les Républicains). L’ancien ministre propose deux options. « Soit on fait revenir l’eau jusqu’au milieu de l’avenue mais ça coûtera environ 40 millions d’euros (financés par la ville, la MEL et des fonds européens). Soit on fait une belle promenade parsemée de miroirs d’eau qui pourrait coûter entre 10 et 20 millions d’euros ».

Un chiffrage sur lequel ne se risque pas encore l’urbaniste Stanislas Dendievel. L’adjoint de Martine Aubry et candidat sur la liste « Lille en commun, Lille en confiance » menée par la maire sortante (PS), présente trois options « Notre projet est de déminéraliser cette avenue et de la rendre beaucoup plus agréable aux Lillois auxquels on soumettra différentes propositions. Il y a l’option de la remise en eau de l’avenue, l’option d’une grande promenade paysagère et de l’eau sur une partie ou alors l’option d’un projet 100 % végétal ».

Plusieurs propositions existent aussi chez « Faire Respirer Lille » qui veut diviser l’avenue en deux parties. « On peut remettre en eau le secteur qui va de la Deûle jusqu’au pont neuf. Et du palais de justice à la place Louise-de-Bettignies, on propose un mix entre végétalisation et miroirs d’eau », explique Thomas Werquin.

Verts et Insoumis ne veulent pas d’une remise en eau

Chez les opposants de la remise en eau, on pointe du doigt le coût budgétaire d’une telle décision. « Pour nous, c’est un peu un grand projet inutile qui coûte de l’argent. Ça tient de la politique du gadget. Plutôt qu’une remise en eau, on voudrait surtout une remise en vert du Peuple Belge », lance Julien Poix (FI) tête de liste « Décidez pour Lille ».

Même point de vue du côté des écolos. « On veut faire une grande promenade verte qui part de l’actuel parking du tribunal jusqu’au bout de l’avenue pour rejoindre un arc vert qui relie Euralille à la Deûle. Ce projet, sur lequel il n’y aura aucune construction, n’interdit pas de faire un miroir d’eau au début de l’avenue à proximité du palais de justice », détaille Stéphane Baly.

Les Lillois seront consultés sur la question

Remise en eau, remise en vert ou « réaménager et refleurir les berges déjà existantes » comme le suggère Eric Cattelin-Denu, la tête de liste RN, tout le monde a des projets plein les cartons. Mais hors de question d’imposer quoi que ce soit.

Tous les candidats l’affirment haut et fort avec la main sur le cœur : les Lillois seront consultés sur le sujet. « Forums citoyens », « co-construction » ou « choc de démocratie », chacun y va de son terme pour assurer que la démocratie locale sera au centre de l’avenue du peuple belge. Martine Aubry a même assuré qu’elle proposerait un référendum sur le sujet en cas de réélection. L’eau n’a pas fini de faire parler d’elle plus de cinquante ans après sa disparition des rues de Lille.