Le 6 octobre 2014, Lyon. David Kimelfeld, président sortant de la métropole de Lyon et candidat à sa propre succession, annule son Grand meeting de campagne en raison du risque de propagation du coronovirus. — Elisa Riberry / 20 Minutes

David Kimelfeld, président sortant de la métropole de Lyon et candidat à sa propre succession, a prévu d’annuler son Grand meeting de campagne avant le premier tour des élections en raison du risque de propagation du coronavirus. L’annonce devrait être faite vendredi par ses équipes. Ce meeting auquel « plus de 600 personnes » étaient préinscrites devait se tenir mardi 10 mars dans le quartier de la Confuence.

François-Noël Buffet, candidat LR pour la métropole et Etienne Blanc son binôme pour la mairie de Lyon, doivent également tenir mardi « une grande soirée de mobilisation » autour de leurs projets. Ils n’ont pour l’instant pas annulé l’événement. EELV, non plus. Leur meeting est prévu ce samedi.