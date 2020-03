Désormais loin d'Anne Hidalgo, Bruno Julliard marche seul, dans les rues qui se donnent. — PLEFLOCH/MELIN PASCAL/SIPA

Depuis sa démission en septembre 2017 de ses fonctions de premier adjoint à la mairie de Paris, Bruno Julliard se fait discret.

Il suit la campagne des municipales, mais ne souhaite plus s’investir dans le débat public.

Loin de la politique, il consacre son temps au projet d’une fondation culturelle dont les travaux commenceront ce lundi.

C’était il y a un an, un siècle, une éternité… Et plus encore en politique que dans les chansons de Joe Dassin. Depuis sa démission surprise le 17 septembre 2018 de ses fonctions de premier adjoint à la mairie de Paris en charge de la culture, Bruno Julliard a un peu disparu des radars – il est d’ailleurs très difficile à joindre –, et ce n’est pas lui qui s’en plaindra. « Je suis le débat politique, j’ai des opinions mais la vie politique en elle-même et ce qui va avec ne me manque pas du tout, affirme-t-il. J’ai quitté les ors de la mairie de Paris sans grande difficulté. »

Et pourtant ce départ mis en scène via un entretien dans Le Monde en avait surpris plus d’un. Il y dézinguait la méthode Hidalgo caractérisée, selon lui, par « une certaine inconstance et une manière de gouverner à l’instinct », ainsi qu’un « déficit d’échange et d’écoute plus général dans la prise de décision ». La rupture était consommée. « J’ai démissionné pour les raisons qu’on connaît à l’époque et qui n’ont pas changé, rappelle l’ancien de l’Unef. Je me suis posé beaucoup de questions, est-ce que je continuais la politique ou pas, et en fait j’avais vraiment envie de quelque chose d’autre. »

« Non ! Je ne regrette rien… »

A l’époque les spéculations allaient bon train sur un éventuel ralliement à un(e) autre candidat(e) surtout après son interview au Figaro en mars 2018, où il ouvrait la porte à une alliance avec En Marche. « J’ai été sollicité par pas mal de monde, confirme-t-il. Mais j’ai dit non à tout le monde mais je ne vous en dirais pas plus. » Et aujourd’hui, si Bruno Julliard « reste quelqu’un dont les valeurs sont à gauche », « revenir en politique n’est pas du tout à l’ordre du jour » et il a encore moins envie « de [s]'investir dans cette élection ».

Alors comment occupe-t-il ses journées ? « J’ai pris la direction d’Art Explora, une fondation culturelle dédiée aux arts et à la culture, plus particulièrement à l’accès aux arts et à la culture pour des publics qui aujourd’hui ne fréquentent pas les musées ou les institutions culturelles ». Cette fondation financée par Frédéric Jousset, cofondateur de Webhelp et connu pour ses activités de mécénat, a vu le jour le 1er décembre, mais ne démarrera ces travaux que ce lundi 9 mars.

Une mystérieuse fondation

« Quand j’ai démissionné, j’ai souhaité passer à autre chose, j’avais envie d’une aventure plus entrepreneuriale, plus opérationnelle, plus internationale, j’avais envie de faire quelque chose en dehors du secteur public pur, tout en restant dans le secteur culturel qui est ma passion », explique Bruno Julliard. Il a alors rencontré Frédéric Jousset qui lui a confié la direction de la fondation, et cela fait un an que l’ancien adjoint planche sur le projet et il s’estime « comblé ».

Concrètement, il s’agit d’une « fondation à vocation internationale, nous travaillerons avec des musées du monde entier, d’abord en Europe et aussi à l’échelle internationale. Nous miserons beaucoup sur le numérique et l’itinérance. » Nous n’en saurons pas plus, les détails n’étant révélés que ce dimanche.

Une passion, une ambition. Plus que quelques jours avant de découvrir #ArtExplora et ses projets

> https://t.co/faspt8NPwt pic.twitter.com/1FrLva8wCD — Art Explora (@explora_art) March 5, 2020

Et a-t-il gardé contact avec Anne Hidalgo dont il était, pendant un temps, l’un des plus fidèles ? « Non, j’ai des contacts avec des membres de mon équipe, je suis resté en contact avec ceux qui étaient mes amis auparavant et beaucoup le sont restés mais ça reste des relations amicales, je ne m’investis pas publiquement dans ces élections. » Promis, on arrête de parler politique.