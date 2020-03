2018. Rentrée scolaire à l'école Pasteur à Lyon, où sont testées les classes multi-âges. — E. Frisullo / 20 Minutes

Les municipales se tiennent les 15 et 22 mars 2020. Chaque semaine, 20 Minutes aborde un thème de la campagne. Aujourd’hui, nous nous penchons sur la problématique des écoles.

La ou le futur maire ne pourra faire l’impasse sur la construction de nouveaux groupes scolaires. Un besoin qui a été pris en compte par chacun des candidats à la mairie de Lyon.

Ils souhaitent aussi végétaliser en masse les écoles et beaucoup se sont penchés sur l’offre périscolaire et l’accueil en centre de loisirs jugés insuffisants aujourd’hui.

Deux cents écoles, 38.000 élèves et des effectifs en hausse constante. A Lyon, les candidats ne pouvaient pas faire l’impasse sur l’éducation, qui représente l’un des secteurs d’investissements les plus importants de la ville. Chaque année, 500 élèves de plus sont accueillis, soit l’équivalent de 19 classes supplémentaires par an.

Comme lors des deux mandats précédents, la municipalité sortante a construit de nouveaux groupes scolaires en réponse aux besoins démographiques. Deux ont ouvert en 2019, dans les 7e et 8e arrondissements, ainsi qu’une école temporaire à Blandan en préfabriqués. Deux autres ouvriront en septembre, dans les 8e et 9e, et trois autres écoles sortiront de terre d’ici à 2023. Malgré tout, les besoins sont encore importants. Et l’attente des familles est forte pour améliorer l’offre périscolaire, l’accueil en centres de loisirs et les repas à la cantine. Voyons quelles sont les pistes pour améliorer le quotidien des écoliers.

Une nécessité de construire

Presque tous les candidats ont prévu de construire de nouveaux groupes scolaires. Le candidat dissident Georges Képénékian promet de « faire de l’éducation le premier budget de la ville ». Il veut investir 350 millions d’euros sur le mandat (bien plus que la majorité sortante) pour faire sortir de terre neuf groupes scolaires. Le candidat LREM Yann Cucherat assure qu’il poursuivra le programme de construction du maire sortant Gérard Collomb et prévoit 11 nouvelles écoles dans les secteurs en tension.

Le centriste Denis Broliquier souhaite 6 nouveaux groupes scolaires, tout comme le candidat LR Etienne Blanc. La socialiste Sandrine Runel promet cinq nouvelles écoles. L’écologiste Grégory Doucet veut investir 250 millions d’euros dans la création d’établissements et la rénovation des groupes scolaires existants. Seule la candidate du Rassemblement national, Agnès Marion, a prévu de réaliser un audit sur le taux de remplissage des groupes scolaires avant d’engager un plan de constructions. « Il y a des quartiers où les écoles ne sont pas pleines et d’autres où elles débordent. Il faudra d’abord rééquilibrer », assure la candidate. Quitte à devoir revoir la carte scolaire.

Du vert dans les écoles

Grégory Doucet, qui ambitionne de faire de Lyon la ville des enfants, a comme priorité pour les écoles de « débitumer les cours de récréation et de végétaliser les écoles, en adaptant les bâtiments aux épisodes caniculaires ». Il est rejoint sur ce besoin de « verdir » en réponse à l’urgence climatique par la plupart des candidats, à l’instar de Sandrine Runel ou Georges Képénékian. Le maire sortant du 2e Denis Broliquier souhaite également créer des « îlots de fraîcheur », en plantant des arbres, en installant des points d’eau ou encore des jardins potagers. Yann Cucherat souhaite également créer des classes environnementales et mettre en place un centre dédié au parc de la Tête d’or, pour accueillir écoliers, sur le site du Chalet du Parc. Le candidat des Républicains Etienne Blanc promet lui d’expérimenter « l’école au vert ». L’idée serait de permettre aux enfants de bénéficier d’une journée de classe en plein air par semaine.

Le bio et le local, stars des programmes

Aujourd’hui, 40 % des produits servis à la cantine aux enfants sont bio, 55 % issus de producteurs locaux situés dans un rayon de 200 km autour de Lyon. Le candidat EELV se fixe comme objectif de servir « 100 % des repas des écoles issus de l’agriculture biologique et 50 % des aliments d’origine locale, c’est-à-dire produits à moins de 50 km du lieu de consommation ». Il promet deux repas exclusivement végétariens chaque semaine et une alternative végétarienne quotidienne pour les écoliers. L’ancien maire de Lyon Georges Képénékian prévoit voit lui de passer au 100 % local et 50 % bio et la socialiste Sandrine Runel mise sur le tout biologique à l’horizon 2026. « Cela doit se faire de manière progressive pour ne pas avoir à augmenter le tarif des repas pour les familles », souligne la candidate socialiste.

Pour la maire sortante du 1er arrondissement de Lyon, l’amélioration de la qualité des repas passera par la création de deux cuisines centrales pour préparer les repas. « La cuisine centrale actuelle de Rillieux prépare 24.000 repas par jour. Tous les spécialistes estiment qu’au-delà de 10.000 repas, la qualité ne peut pas être maintenue », ajoute la maire sortante du 1er, qui veut mettre fin dès 2022 à la délégation de service public accordée à la cuisine de Rillieux.

Notre dossier sur les municipales à Lyon

Un accueil en centre de loisirs et en périscolaire à revoir

C’est l’une de grosses difficultés de Lyonnais : occuper leurs enfants à petits prix les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires. Sur ce point, la candidate de la Gauche Unie Sandrine Runel assure qu’elle « doublera les places en accueil de loisirs les mercredis et lors des congés scolaires ». Georges Képénékian promet qu’il organisera du périscolaire toute la journée le mercredi, avec un déjeuner possible pour les enfants. Le maire sortant du 2e arrondissement propose de rendre gratuite l’offre périscolaire dans les écoles et d’améliorer la qualité des activités proposées aux enfants.