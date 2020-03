VIE PRATIQUE Les élections municipales se tiennent les 15 et 22 mars. « 20 Minutes » vous explique ce qu’il faut savoir pour voter

Elections municipales: On vous explique comment ça marche — 20 Minutes

A qui l’écharpe tricolore de maire ? Les 15 et 22 mars se tiennent, en France, les élections municipales. Selon les derniers chiffres de l'Insee, 47,7 millions de Françaises et de Français sont inscrits sur les listes électorales. D’ailleurs, il y a plus d’électrices (24,917 millions) que d’électeurs (22,746 millions).

Des résidants et des expatriés

Sur les listes électorales, on retrouve aussi des ressortissants européens pour ces municipales. Les plus représentés sont les Portugais (111.611 inscrits). Par contre, depuis le Brexit, les 46.000 Britanniques présents en début d’année ont été radiés.

Et l’élection du maire d’une commune de moins de 1.000 habitants est bien différente de celle du maire de Paris, de Lyon ou de Marseille.