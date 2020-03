La mairie de Marseille. — Boris Horvat / AFP

Les Marseillais vont voter les 15 et 22 mars pour les élections municipales au suffrage indirect par secteur, il s’agit donc en réalité de huit élections distinctes.

Certains secteurs sont plus stratégiques que d’autres, en fonction du nombre de conseillers municipaux qu’ils offrent.

Autre particularité, les élus de la métropole sont directement fléchés depuis les listes des municipales.

Paris, Marseille, Lyon, et le reste de la France. La loi PLM votée en 1982 par Gaston Defferre, ancien maire de Marseille, prévoit des particularités en matière de mode de scrutin pour les élections municipales. 20 Minutes vous explique comment seront élus le maire de Marseille et le président d’Aix-Marseille métropole.

Un candidat peut devenir maire avec moins de voix qu’un adversaire

C’est la particularité d’une élection au suffrage indirect et par secteur. La ville de Marseille a été découpée en huit secteurs regroupant deux des seize arrondissements : le 1-7, le 2-3, le 4-5, le 6-8, le 9-10, la 11-12, le 13-14 et le 15-16. Vous ne voterez donc pas directement pour le prochain maire, à moins qu’il soit sur les listes de votre secteur, mais pour des conseillers d’arrondissements et les conseillers municipaux, qui désigneront le maire à l’issue du second tour.

« Le scrutin par arrondissement ressemble à l’élection présidentielle américaine : en réalité, il y a huit élections qui se passent simultanément », explique Florent Gougou, enseignant chercheur à Sciences Po Grenoble et spécialiste des modes de scrutin.

Si une liste fait un score inférieur à 5 % lors du premier tour, elle est éliminée. Si elle fait entre 5 et 10 %, elle peut fusionner avec une autre liste qui a fait plus de 10 %, et si la liste obtient plus de 10 % elle se maintient au second tour, avec la possibilité de fusionner ou de se retirer. Si une liste obtient 50 % dès le premier tour, ou qu’elle arrive en tête au second tour, elle remporte la majorité des sièges du secteur. Le reste étant reparti proportionnellement entre les listes ayant obtenu au moins 5 %.

Chaque secteur dispose d’un nombre de conseillers municipaux en fonction du nombre d’habitants. Le 1-7 dispose par exemple de 11 conseillers municipaux, le 2-3 de 8 conseillers, et le 13-14, secteurs avec le plus d’habitants, de 16 conseillers. La liste qui remportera le secteur du 13-14 pèsera donc plus au conseil municipal qu’une liste qui remportera le 2-3.

Ce sont ensuite les 101 conseillers municipaux qui vont élire le maire de Marseille à l’issue du second tour. Si un parti remporte la majorité des sièges des conseillers municipaux, le maire a de grandes chances d’être issu de ses rangs. Si un parti n’obtient pas de majorité, des alliances peuvent être faites pour obtenir une majorité, ou le l'édile dirigera avec une majorité relative.

« Il est possible pour un candidat d’avoir une large majorité de voix dans trois secteurs, et d’être battu de justesse dans cinq autres. Si les cinq secteurs disposent de plus de conseillers municipaux que dans les trois autres, le candidat qui sera arrivé en tête dans ceux-ci sera élu avec moins de voix exprimées que son adversaire. Plus un arrondissement a de conseillers municipaux, plus il est stratégique. Comme le 13-14 remporté par Stéphane Ravier en 2014. Plus le paysage électoral est éclaté, plus ces secteurs sont stratégiques », détaille Florent Gougou.

Une seule et même élection pour la mairie et la métropole

Contrairement à la ville de Lyon, où les électeurs devront voter deux fois, pour leur maire et pour leur président de métropole, à Marseille, les élus métropolitains seront directement fléchés des listes pour la mairie. « Ce n’est pas typique à Marseille, c’est le cas pour toutes les intercommunalités, sauf pour Lyon depuis la loi NOTRe qui octroie un nouveau mode de scrutin dissociant les élections municipales et les élections communautaires », explique Florent Gougou.

Le système du fléchage implique plusieurs règles. Les candidats aux municipales qui visent aussi des sièges de conseillers communautaires doivent figurer de manière distincte sur le même bulletin de vote.

Par ce système, beaucoup de conseillers municipaux seront également conseillers métropolitains. « Cette nécessité d’être candidat aux municipales pour être élu à la métropole est une manière organisée du cumul des mandats », considère Florent Gougou.