Martine Aubry, maire sortante et candidate à un quatrième mandat à Lille. — Sarah Alcalay/SIPA

Sortira-t-elle le parapluie face aux questions des lecteurs de 20 Minutes ? Martine Aubry, maire sortante de Lille et candidate à un quatrième mandat, sera l’invitée de la matinale de LCI, le mardi 10 mars. A l’occasion des élections municipales – qui se tiennent les 15 et 22 mars –, 20 Minutes est partenaire de la chaîne info et vous propose de poser votre question à la candidate socialiste. Une opération déjà menée à Bordeaux ou à Lyon.

« Quand on reçoit les candidats dans notre studio parisien, on les reçoit de manière statutaire. Là, même si on ne peut pas prétendre sentir le terrain en restant si peu de temps, on impose une dimension locale au débat ou à l’interview. On parle vraiment de l’élection locale », expliquait récemment à 20 Minutes Elizabeth Martichoux.

Pour nous soumettre votre question, rien de plus simple, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous.